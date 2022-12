Mostra "Van Gogh Live 8K" anuncia novas datas em Fortaleza

A exposição imersiva “Van Gogh Live 8k”, inicialmente programada para iniciar em 15 de fevereiro de 2023 no shopping RioMar, em Fortaleza, teve sua abertura adiada. Por questões de logística, a abertura foi para o dia 16 de março de 2023 e ocorrerá no mesmo local e horários, até 21 de junho de 2023.



Devido a este adiamento, o público que adquiriu ingressos deverá trocar do ingresso atual por um novo, e escolher uma nova sessão, mediante disponibilidade de ingressos.



A troca dos ingressos poderá ser realizada até o dia 7 de junho de 2023. A empresa ressalta que, quanto antes o procedimento for realizado, maior será a disponibilidade de datas e horários para escolha. Para realizar a tarefa, basta seguir os passos disponibilizados pela Eventim:

1. Acesse o link

2. Escolha a sessão (data e horário) para o qual você deseja realizar a troca do seu ingresso

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3. Após escolher a sessão desejada, utilize o quadro de “Pré-venda Exclusiva, Promoção Especial ou Cupom de Desconto” e selecione a opção “Resgate VG Fortaleza”

4. Insira os 14 dígitos do código de barras do ingresso que você já tem em mãos

5. O código inserido será validado e seu ingresso será disponibilizado para resgate

6. Selecione seu ingresso e prossiga com o processo do site, até finalizar seu resgate

7. Caso você tenha adquirido mais de 1 ingresso, repita a operação listada acima

Em caso de dúvidas, contatar a Eventim por este formulário.

Para mais informações, acesse o link

Sobre o assunto Show da banda The Calling em Fortaleza é adiado para maio de 2023

Wandinha terá segunda temporada? Criadores da série respondem

Turnê de The Calling é adiada para 2023

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags