Fortaleza recebe mural especial de League of Legends

Fortaleza foi a quarta capital escolhida para receber mural que celebra dez anos do lançamento de League of Legends no Brasil

Em comemoração aos dez anos do lançamento de League of Legends (LOL) no Brasil, a Riot Games escolheu Fortaleza para receber um mural especial do jogo. Criado pelo designer e artista visual cearense Otavio Rodrigues, conhecido como Otas, o mural possui de 700 m² e está localizado em um prédio próximo à avenida Beira-Mar.

A Capital é a quarta cidade escolhida para receber a intervenção artística que celebra os dez anos do servidor de LOL no País. O grafite conta com imagens de grandes campeões de LOL: Lucian, Miss Fortune, Fiddlesticks, além de homenagear os cearenses Julie Anne Anne Aragão, artista freestyle, Dinailton Amorim, especialista em criações com biscuit, e a cosplayer Nadyne Barros.

A obra também conta com um QR Code exclusivo que direciona para um site que conecta o usuário a empreendedores locais que usam do LOL como geração de renda. O mural pode ser apreciado na rua Frei Mansueto com a avenida Abolição, no bairro Meireles, e ficará no local por um ano.

Lançado em 2009 pela Riot Games, desenvolvedora e distribuidora de jogos, o League of Legends (LOL) é um dos games para computador mais famosos por todo mundo, chegando ao servidor brasileiro há dez anos.

