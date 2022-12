Instituto Jacques Klein encerra temporada de shows no São Luiz

Os recitais começaram em julho, no município de Aracati, e rememoram a trajetória do pianista cearense Jaques Klein

O Instituto Jacques Klein encerra a temporada “10 Anos - 10 Concertos” com o último espetáculo do ano neste sábado, 3, às 17 horas, no palco do Cineteatro São Luiz. As apresentações gratuitas, que ocorreram nos últimos meses, fazem parte da série de shows que celebra os dez anos da fundação.

A entidade trabalha, por meio do ensino da música, no desenvolvimento humano de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza. Para comemorar as atividades realizadas ao longo da última década, a instituição se apresentou em alguns dos principais pontos da capital cearense, como no Teatro Celina Queiroz e Teatro São José, e no município de Aracati, terra natal do pianista Jacques Klein.

De acordo com o maestro Luis Mauricio Carneiro, o projeto nasce a partir de duas vertentes: a educativa, que promove a prática de palco dos alunos, e a ampliação da plateia, fazendo com que a população fortalezense possa aumentar o consumo desta expressão cultural.

“Para o último concerto, as minhas expectativas são muito grandes. Existe uma quantidade enorme de pessoas no palco, cantando e tocando ao mesmo tempo, para que o espetáculo se realize”, comenta o maestro.

Em cena, segundo Luis, são 150 músicos, entre adolescentes e jovens, e uma equipe técnica de 30 pessoas. A iniciativa começou em julho, na cidade de Aracati e, até o fechamento desta matéria, 8 concertos foram realizados.

O repertório contempla canções folclóricas, peças natalinas, composições de autores consagrados e obras de artistas populares da música brasileira e internacional, como Tim Maia e Michael Jackson.

Para o próximo ano, o maestro aposta na junção dos talentos da casa e em artistas de renome. “Desenvolvo trabalhos no instituto há três anos e tenho muitos planos para a temporada 2023. Penso na realização de concertos tradicionais, com coral e orquestra, e em shows com a presença de personalidades famosas no Ceará e a nível nacional”, concluiu.

Mudança de nome

O Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF) passou a ser chamado de Instituto Jacques Klein a partir de julho de 2022. Apesar da alteração, a entidade segue desenvolvendo projetos na área da ação social e educação.

“O IBLF nasceu com o propósito de transformar vidas. Sua atuação foi centrada em educar crianças e jovens, despertando neles, o potencial que têm ao descobrir seus talentos para serem cidadãos de primeira classe. A música foi escolhida para fazer esta transformação, pois o seu uso requer muita dedicação, trabalho duro, aceitação de seu exercício sob o comando de um maestro, e sem dúvida, o aprendizado de trabalhar em conjunto”, disse Lauro Fiuza, diretor e presidente da fundação.

Ele destaca que a mudança do nome visa homenagear o músico aracatiense que se tornou um dos mais importantes pianistas do mundo, “que a troca sirva de incentivo para todos que entrarem em nosso programa vejam que também podem chegar lá”, finalizou.

Programação do concerto:

Confira as canções da última apresentação da temporada.

- Abertura (Luís Maurício Carneiro)

- Classic Sinfonia (Del Borgo)

- Expressions (Variação A)

- Expressions (Variação B)

- Go Tell Aut Rody/ Old French Song/ O come Little Children/ Twinkle, twinkle little star (Melodias Tradicionais)

- Syahamba (Tradicional Africano. Arr. Henry Leck)

- Primavera (Tim Maia)

- Abertura Natalina (Luis Mauricio Carneiro)

- Joy to the world (Tradicional. Arr. Luís Maurício Carneiro)

- The first Noel (Tradicional. Arr. Luís Maurício Carneiro)

- Banaha (Tradicional Africano)

- Heal the world (Michael Jackson)

10 Anos 10 Concertos

Quando: sábado, 3, às 17 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro)

Entrada gratuita



