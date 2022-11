Réveillon de Fortaleza 2023: confira programação completa

Depois de dois anos sem comemorações públicas, o Réveillon de Fortaleza retorna agora com dois dias de festa, a sexta, 30, e o sábado, 31. Artistas como Mari Fernandez, Nattanzinho e Felipe Amorim farão parte do evento no Aterro da Praia de Iracema.

Em agosto deste ano, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou: "A depender de nós, eu e o Élcio (vice-prefeito), vamos fazer do Réveillon de Fortaleza o maior Réveillon da história da Cidade, celebrando o reencontro com a vida, com os amigos, com segurança sanitária, o reencontro com os amigos".



A queima de fogos na orla da Praia de Iracema terá fogos de artifícios silenciosos, conforme lei em execução desde julho de 2021.

