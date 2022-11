Ailton Krenak participa de seminário gratuito no Teatro Dragão do Mar

Programação é gratuita e acontece nos dias 25 a 27 de novembro, nos espaços do Teatro Dragão do Mar, Cinema do Dragão e na Terra Tradicional Japuara

Com discussões sobre diversidade, natureza, futuro e ancestralidade, o seminário “Desnaturada – Cultura & Natureza” acontece nos dias 25 a 27 de novembro, com programação nos espaços do Teatro Dragão do Mar, Cinema do Dragão e na Terra Tradicional Japuara. Acessível em Libras, o evento irá contar com a presença de Ailton Krenak, líder indígena, escritor e ambientalista.

Na programação, haverá apresentações musicais e exposições, além de exibição de filmes e rodas de conversa. O seminário será realizado com o objetivo de convidar o público a refletir sobre o termo "desnaturada", que remeteria à desnaturalização da vida na Terra. Assim, serão discutidas possibilidades "para germinar um futuro" em que possa ser resgatada a ancestralidade e no qual seja possível "pisar suavemente". Além de Krenak, o evento tem curadoria do Secretário da Cultura do Ceará, Fabiano Piúba.

Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados uma hora antes do início de cada atividade que seja realizada no Teatro Dragão do Mar, sendo restritos a somente um por pessoa. Se os bilhetes se esgotarem, estarão disponíveis ingressos para o Cinema do Dragão, onde o evento será transmitido ao vivo. A distribuição de ingressos para a programação no Cinema ocorrerá três horas antes, também limitada a uma entrada por pessoa.

A abertura será nesta sexta-feira, 25, a partir das 16 horas. Em seguida, haverá apresentação da música “Dança Cósmica para adiar o fim do mundo”, com participação de Ailton Krenak e Fabiano Piúba, além do compositor e multi-instrumentista Thiago Almeida, da multiartista Vic Andrade, do cantor Macaio, da Guiné Bissau, e de Tércio Araripe, da Orquestra de Barro Uirapuru de Cascavel, do povoado de Moita Redonda.

Às 16h45min, será a vez da conversa "Sonhar a Terra", com mediação de Fabiano Piúba e participações de Ailton Krenak com o escritor, biólogo e neurocientista Sidarta Ribeiro. De acordo com Krenak, o seminário também apresenta debates sobre os direitos da natureza, em uma tentativa de expandir as discussões para além do ambiente acadêmico, para compreender o que os humanos se tornaram "dentro da cadeia da vida no planeta". Segundo Fabiano Piúba, o evento também ocorre como forma de refletir onde a cultura e a natureza podem se reconhecer em um convívio solidário e comum.

Confira a programação completa:

Sexta, 25

- 16 horas: Abertura e exposição “Notas da Floresta”, de Fernando França

- 16h30min: Apresentação da música “Dança Cósmica para adiar o fim do mundo”. Thiago Almeida, Vic Andrade, Fabiano Piúba e Tércio Araripe com Orquestra de Barro Uirapuru de Cascavel e participação de Ailton Krenak.

- 16h45min às 18h45min: Conversa com Ailton Krenak e Sidarta Ribeiro: “Sonhar a Terra”. Mediação: Fabiano Piúba.

Onde: Teatro Dragão do Mar

Sábado, 26

- 9 às 12 horas: Vivência da ancestralidade Anacé na terra tradicional Japuara com Cacique Roberto Anacé e Ailton Krenak. Mediação de Ronaldo de Queiroz Lima.

Onde: Terra Tradicional Japuara

- 16 às 16h10min: Performance “Carta para Ailton”, de Nurit Rachel Bensusan

- 16h10min às 17h30min: Roda de Conversa com Marina Araújo e Mateus Tremembé: “Cozinhas ancestrais: um caminho para a decolonização do prato”. Mediação: Jéssica Ohara Chuab.

Onde: Teatro Dragão do Mar

- 18 horas: Exibição do filme “Pisar suavemente na Terra” do diretor Marcos Colón (73’).

- 19h15min: Debate sobre o filme com Ailton Krenak e Marcos Colón. Mediação de Fabiano Piúba.

Onde: Cinema do Dragão - Sala 02 (retirada dos ingressos a partir de 15 horas)

Domingo, 27

- 15 horas: Roda de Conversa com Fábio Scarano com Ailton Krenak: “Regenerantes de Gaia e o letramento do futuro”.

- 16h30min: Roda de Conversa com Valéria Carvalho, Verônica Carvalho e Sandra Petit: “Pretagogia, ancestralidade e educação”. Mediação: Mariana Teixeira.

- 18h30min: Roda de Conversa com Nurit Rachel Bensusan com Ailton Krenak: “O presente é uma máquina de fazer futuro”.

- 20 horas: Encerramento

- 20h30min: Toré com povos indígenas do Ceará

Onde: Teatro Dragão do Mar

Seminário “Desnaturada – Cultura & Natureza”

Quando: 25 a 27 de novembro

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito



