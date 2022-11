Cervejaria em Fortaleza sorteia chope durante os jogos do Brasil

Os sorteios de barris de chope durante os jogos do Brasil vão ocorrer nas três unidades da cervejaria em Fortaleza

Localizada em Fortaleza, a Cervejaria Turatti irá sortear barris de chope durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Durante a transmissão, apresentações musicais ao vivo vão entreter os presentes no local.

Com unidades no bairro Varjota e nos shoppings Riomar Kennedy e Riomar Fortaleza, além dos barris de chope, camisas exclusivas da cervejaria também serão sorteadas entre os clientes ao final de cada jogo do Brasil.

O sorteio será realizado em todas as unidades da cervejaria, entre os clientes presentes em cada um dos jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Bares e restaurantes para assistir os jogos da Copa 2022

Confira as datas e horários dos primeiros jogos do Brasil:

Jogo 1: Brasil x Sérvia

Quando: 24 de novembro, 16 horas

Jogo 2: Brasil x Suíça

Quando: 28 de novembro, às 13 horas

Jogo 3: Brasil x Camarões

Quando: 2 de dezembro, 16 horas

Sobre o assunto Gratuito: Lídia Maria faz show em Sobral com turnê do álbum "Viva"

Réveillon de Fortaleza 2023: Daniela Mercury e Luísa Sonza confirmadas

Festival Canoa Blues começa nesta sexta, 25, em Canoa Quebrada

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags