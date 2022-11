Shows, bares e promoções: veja dicas para curtir jogos da Copa do Mundo 2022

Veja lista de bares e restaurantes de Fortaleza com shows e programações exclusivas para a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo 2022 começou no último domingo, 20, e nesta quinta-feira, 24, acontecerá o primeiro jogo da seleção brasileira. Culturalmente no Brasil, diversos torcedores que querem se reunir com os amigos para assistir aos jogos vestem as verde, amarelo ou azul e comparecem a bares e restaurantes.

Em Fortaleza, diversos estabelecimentos decoraram seu espaço com as cores da bandeira brasileira e terão programação especial durante a Copa do Mundo, além de promoção entre os itens do cardápio.

Confira lista de bares e restaurantes de Fortaleza com programação especial durante a Copa do Mundo:

Iate Clube

O Iate Clube terá nesta quarta-feira, 24, a apresentação de shows de Bell Marques e Zé Cantor no evento “Fortal na Copa”. Nos próximos jogos do Brasil, haverá shows de Jonas, Timbalada, Ávine, Zé Vaqueiro e Rafa e Pipo.

Quando: quinta-feira, 24 às 13h

quinta-feira, 24 às 13h Onde: Iate Clube (Vicente de Castro, 4813 - Cais do Porto, Fortaleza)

Boteco Seu Domingo

Nesta quinta, 24, o grupo Seu Domingo promoverá ações especiais para os torcedores da seleção brasileira acompanharem as partidas. Serão disponibilizados happy hour de chopp, caipirinha e caipirosca nas duas horas que antecedem os jogos e, a cada gol do Brasil, será servida uma rodada de Cachaça Seu Domingo.

Quando: quinta-feira, 24, às 16h

quinta-feira, 24, às 16h Onde: Boteco Seu Domingo (Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres, Fortaleza) / Seu Domingo Beach Club (av. Clóvis Arrais Maia)

Papudim Bar

O espaço Papudim Bar terá programação musical especial para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo 2022. Nesta quinta-feira, 24, o bar terá apresentação de “As Mina” antes e depois da partida de futebol. No cardápio, caipirinha com frutas “da época” estarão em promoção.

Quando: quinta-feira, 24, às 15h

quinta-feira, 24, às 15h Onde: Papudim Bar (Praça Pelotas, 38 - Centro, Fortaleza)

Bar da Mocinha

Com apresentações de samba e pagode e a instalação de telões, o Bar da Mocinha organiza nesta quinta-feira, 24, o Arena Mocinha para festejar durante o primeiro jogo da seleção brasileira, que competirá com a Sérvia.

Quando: quinta-feira, 24, às 11h

quinta-feira, 24, às 11h Onde: Bar da Mocinha (Rua Padre Climério, 140 - Meireles, Fortaleza)

Arena Borogodó

Outra opção para acompanhar o jogo do Brasil nesta quinta-feira, 24, é a Arena Borogodó, que surge com programação diversificada com música, bebida, gastronomia e economia criativa para os amantes de futebol. Haverá apresentações musicais de Transacionais, Juruviara e DJ Isa Capelo.

Quando: quinta-feira, 24, às 11h

quinta-feira, 24, às 11h Onde: Arena Borogodó (Bento Albuquerque, 1843 - Cocó, Fortaleza)

Buteco 100 Petiscos Náutico

Localizado no Náutico Atlético Cearense, o Buteco 100 Petiscos Náutico receberá neste sábado, 26, a cantora Simone Tavares com participação especial de Tereza Cruz. No repertório, clássicos da música brega romântica e sucesso de artistas como Waldick Soriano, Altemar Dutra, Fernando Mendes, Odair José, Angela Maria, Roberta Miranda, Marília Mendonça e Bruno e Marrone.

Quando: sábado, 26, às 20h

sábado, 26, às 20h Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727 - Meireles, Fortaleza)

Kasa Kaiada

Durante a Copa do Mundo 2022, o restaurante Kasa Kaiada irá transmitir todos os jogos da competição que acontecerão pela tarde. Nesta quinta-feira, 24, o estabelecimento terá música ao vivo do grupo Nova Cor, com apresentações 1h antes da partida, durante o intervalo de 15 minutos e 2h após o jogo.

Quando: quinta-feira, 24, às 15h

quinta-feira, 24, às 15h Onde: Restaurante Kasa Kaiada ( Conselheiro Tristão, 966 - Fátima, Fortaleza)

Alenca’s Bar

Localizado na Parquelândia, o Alenca’s Bar também terá transmissão das partidas de futebol da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira, 24, o bar irá abrir às 15h com show de forró ao vivo de Claudinho Souza, que também irá se apresentar após o jogo. No cardápio, cervejas e drinks estarão na promoção.

Quando: quinta-feira, 24, às 15h

quinta-feira, 24, às 15h Onde: Alenca’s Bar (Gustavo Sampaio, 692 - Parquelândia, Fortaleza)

Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo na TV e online

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

TV - Rede Globo e SporTV

Online - Globoplay

Tabela Copa do Mundo 2022: dia e horário de jogos - fase de grupos

Confira a tabela completa com dia e horário de todos os jogos da fase de grupos

Grupo A:



1ª rodada (20 de novembro - Domingo)



13h - Senegal x Holanda

13h - Qatar x Equador

2ª rodada (25 de novembro - Sexta-feira)

10h - Senegal x Qatar

13h - Holanda x Equador

3ª rodada (29 de novembro - Terça-feira)

12h - Qatar x Holanda

12h - Senegal x Equador

Grupo B:

1ª rodada (21 de novembro - Segunda-feira)

10h - Inglaterra x Irã

16h - Estados Unidos x País de Gales

2ª rodada (25 de novembro - Sexta-feira)

7h - País de Gales x Irã

16h - Inglaterra x Estados Unidos

3ª rodada (29 de novembro - Terça-feira)

16h - Irã x Estados Unidos

16h - País de Gales x Inglaterra

Grupo C:

1ª rodada (22 de novembro - Terça-feira)

7h - Argentina x Arábia Saudita

13h - México x Polônia

2ª rodada (26 de novembro - Sábado)

10h - Polônia x Arábia Saudita

16h - Argentina x México

3ª rodada (30 de novembro - Quarta-feira)

16h - Polônia x Argentina

16h - Arábia Saudita x México

Grupo D:

1ª rodada (22 de novembro (Terça-feira)



10h - Dinamarca x Tunísia

16h - França x Austrália

2ª rodada (26 de novembro - Sábado)

7h - Tunísia x Austrália

13h - França x Dinamarca

3ª rodada (30 de novembro - Quarta-feira)

12h - Tunísia x França

12h - Austrália x Dinamarca

Grupo E:



1ª rodada (23 de novembro - Quarta-feira)

10h - Alemanha x Japão

13 - Espanha x Costa Rica

2ª rodada (27 de novembro - Domingo)

7h - Japão x Costa Rica

16h - Espanha x Alemanha

3ª rodada (1° de dezembro - Quinta-feira)

16h - Japão x Espanha

16h - Costa Rica x Alemanha

Grupo F:

1ª rodada (23 de novembro - Quarta-feira)

7h - Marrocos x Croácia

16h - Bélgica x Canadá

2ª rodada (27 de novembro - Domingo)

10h - Bélgica x Marrocos

13h - Croácia x Canadá

3ª rodada (1° de dezembro - Quinta-feira)

12h - Croácia x Bélgica

12h - Canadá x Marrocos

Grupo G:

1ª rodada - (24 de novembro - Quinta-feira)

7h - Suíça x Camarões

16h - Brasil x Sérvia

2ª rodada (28 de novembro - Segunda-feira)

7h - Camarões x Sérvia

13h - Brasil x Suíça

3ª rodada - (2 de dezembro - Sexta-feira)

16h - Camarões x Brasil

16h - Sérvia - Suíça



Grupo H:

1ª rodada - (24 de novembro - Quinta-feira)

10h - Uruguai x Coreia do Sul

13h - Portugal x Gana

2ª rodada - (28 de novembro - Segunda-feira)

10h - Coreia do Sul x Gana

16h - Portugal x Uruguai

3ª rodada - (2 de dezembro - Sexta-feira)

12h - Coreia do Sul x Portugal

12h - Gana x Uruguai

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

