Bandas Surra e Eskröta tocam em Fortaleza nesta sexta, 25

Evento será no Hard Noise, no Benfica, e também contará com as cearenses Damn Youth e Viollen na programação

A banda paulista Surra, um dos maiores nomes do crossover brasileiro, retorna à Fortaleza para um show ao lado da conterrânea Eskröta. O show será no Hard Noise nesta sexta, 25, a partir das 20 horas. As bandas cearenses Damn Youth e Viollen completam a programação da noite.

O Surra vem ao Nordeste para uma pequena turnê de três datas. Além de Fortaleza, o trio formado por Leo Mesquita (guitarra e voz), Guilherme Elias (baixo e voz) e Victor Miranda (bateria) toca em Natal (no Festival DoSol) e em Recife, no Estelita. O grupo é conhecido por músicas rápidas, pesadas e com mensagens políticas que denunciam a desigualdade social do País, corrupção e políticos que flertam com o fascismo.

Além do Surra, o trio paulista da Eskröta também retorna ao Ceará depois de ter tocado duas vezes na Capital. O trio formado por Ya Amaral (vocal e guitarra), Tamy Leopoldo (baixo) e Jhon França (bateria) se consolidou no underground nacional depois do excelente lançamento “Cenas Brutais” (2020), álbum que trouxe Fernanda Lira, Prika Amaral, Mayara Puertas e Cinthia França como participações especiais.

O trio paulista Eskröta é formado por Ya Amaral (vocal e guitarra), Tamy Leopoldo (baixo) e Jhon França (bateria) (Foto: Divulgação)



A Damn Youth é uma das bandas cearenses mais conhecidas do underground brasileiro. Abriram para o Toxic Holocaust, pelo Underground Metal Fest, no mês passado, e sempre trazem um show frenético, político, animado e com direito a pulos do palco e rodas punk. A banda é formada por Elton Luiz (voz), Jardel Reis (baixo), Italo Rodrigo (bateria) e Camilo Neto (guitarra).

Outra representante cearense da noite é a Viollen, formada por Edin Freitas (voz), Tina Paulo (baixo), Cassiano (guitarra) e Cesar Sousa (bateria), e que vem divulgando o novo álbum “What To Kill For” (2021). O single “Kill The Leader” ganhou um clipe no qual pode ser conferido a seguir.

Surra e Eskröta em Fortaleza

Quando: sexta, 25, às 20 horas

Onde: Hard Noise (Av. Carapinima 1884 – Benfica)

Quanto: R$30. À venda no site Sympla e no local



