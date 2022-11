Skank encerra "Turnê da Despedida" em março no Mineirão

A banda Skank anunciou nesta segunda-feira, 21, a data do último show da "Turnê da Despedida". A última apresentação do grupo acontecerá no dia 26 de março no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em homenagem ao estado onde nasceu a banda. As vendas terão início no dia 1º de dezembro.

"Até onde podemos enxergar, esta será a última oportunidade de assistir a Samuel Rosa (guitarra e voz), Lelo Zanetti (baixo), Henrique Portugal (teclados) e Haroldo Ferretti (bateria) tocando seus clássicos, juntos, num mesmo palco", escreveu o grupo nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com mais de 30 anos em atividade, o Skank anunciou o fim da banda em novembro de 2019, juntamente com o anúncio da "Turnê da Despedida". As apresentações tiveram início em 2020, mas alguns shows foram adiados por conta da pandemia de Covid-19.



Em maio de 2020, a banda apresentou uma live sem plateia presencial dentro do Mineirão, local que ao longo da trajetória do grupo foi palco de videoclipes e DVDs. A transmissão ao vivo arrecadou fundos para três institutos: Projeto Querubins, Associação Mineira de Reabilitação e Instituto Bacarelli.

Antes do agravamento da pandemia no Brasil, a "Turnê da Despedida" passou por Fortaleza, em março de 2020, dentro do festival I'Music, realizado no Shopping Iguatemi Bosque. A banda também participou da primeira edição do Ceará Music em 2001.

Leia mais sobre Skank | 30 anos do Skank: a história da banda de pop e rock brasileira

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.