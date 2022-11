Liniker se torna primeira artista trans brasileira a ganhar Grammy Latino

A cantora foi premiada com o disco "Indigo Borboleta Anil": "Hoje algo histórico acontece para a história do meu País"

Com o álbum "Indigo Borboleta Anil", Liniker entrou para a história do Grammy Latino se tornando a primeira artista declaradamente trans a ser premiada na cerimônia. A atriz e cantora brasileira recebeu um gramofone de ouro pela categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” nesta quinta-feira, 17.

“Hoje algo histórico acontece para a história do meu País: é a primeira vez que uma artista transgênero ganha um Grammy!”, discursou Liniker ao ser premiada. O Grammy Latino 2022 teve Anitta, Luis Fonsi, Thalia e Laura Pausini como apresentadores da cerimônia.

Conheça Wendy Carlos: artista trans premiada no Grammy Latino na década de 1960

No entanto, o palco do Grammy já recebeu outra artista trans no passado. Em 1969, Wendy Carlos recebeu três estatuetas na premiação, mas, apesar de se identificar com o gênero feminino, a musicista estadunidense usou o nome Walter Carlos até 1975.

Na cerimônia em que a artista foi premiada, mesmo já tendo iniciado tratamento hormonal, ela optou por não se apresentar como mulher e usar costeletas falsas e desenhos no rosto com um lápis a fim de parecer mais masculina.

Somente em maio de 1979, Wendy revelou oficialmente sua identidade de gênero em uma entrevista publicada pela Playboy, uma década depois de sua vitória na premiação.

Veja lista de vencedores do Grammy Latino 2022

Gravação do Ano: "Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana Álbum do Ano: "Motomami" (Digital Album) - Rosalía

"Motomami" (Digital Album) - Rosalía Canção do Ano: "Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana Melhor Artista Revelação: Angela Alvarez e Silvana Estrada (empate)

Angela Alvarez e Silvana Estrada (empate) Melhor Álbum Pop Vocal: "Dharma" - Sebastian Yatra

"Dharma" - Sebastian Yatra Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional: "Aguilera" - Christina Aguilera

"Aguilera" - Christina Aguilera Melhor Canção Pop: La Guerrilla De La Concordia" - Jorge Drexler e Tacones Rojos" - Sebastián Yatra (empate)

La Guerrilla De La Concordia" - Jorge Drexler e Tacones Rojos" - Sebastián Yatra (empate) Melhor Fusão/Interpretação Urbana: "Titi Me Pregunto" - Bad Bunny

"Titi Me Pregunto" - Bad Bunny Melhor Interpretação Reggaeton: "Yonaguni" - Bad Bunny

"Yonaguni" - Bad Bunny Melhor Canção "Urban: "Titi Me Pregunto" - Bad Bunny

"Titi Me Pregunto" - Bad Bunny Melhor Canção Rap/Hip Hop: "De Museo" - Bad BunnyMelhor Álbum Instrumental: "Maxixe Samba Groove" - Hamilton De Holanda

"De Museo" - Bad BunnyMelhor Álbum Instrumental: "Maxixe Samba Groove" - Hamilton De Holanda Melhor Álbum de Música Cristã: "Laboratório Do Groove" - Eli Soares

"Laboratório Do Groove" - Eli Soares Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: "Sim Sim Sim" - Bala Desejo

"Sim Sim Sim" - Bala Desejo Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa: "O Futuro Pertence À... Jovem Guarda" - Erasmo Carlos

"O Futuro Pertence À... Jovem Guarda" - Erasmo Carlos Melhor Álbum de Samba/Pagode: "Numanice #2" - Ludmilla

"Numanice #2" - Ludmilla Melhor Álbum de Música Popular Brasileira: "Indigo Borboleta Anil" - Liniker

