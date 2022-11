Mercado AlimentaCE realiza Festival de Gastronomia Afro-brasileira

O Mercado AlimentaCE, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult - CE), promove o Festival de Gastronomia Afro-brasileira neste domingo, 20, data que marca o Dia da Consciência Negra. O evento acontece na Estação das Artes, complexo situado no Centro.

A programação destaca aula-show de receita afrodiaspórica com a professora, escritora e pesquisadora Aline Chermoula. Ela utiliza a inspiração da culinária afro-indígena para o preparo de mousse de inhame, cacau e macassá. "Estamos trazendo o conceito de cozinha ancestral para, além de reverenciar as nossas raízes, também ir contra o apagamento eurocêntrico que a modernidade e a globalização tendem a nos impor", explica a chef Marina Lima, diretora do equipamento.

Ela evidencia que descolonizar a forma de "pensar, viver e fazer" a gastronomia brasileira é fundamental para a construção de um País mais inclusivo. É o que também defende a chef, influenciadora e apresentadora pernambucana Carmem Virgínia, que participa de roda de conversa sobre cozinha ancestral às 10h30min. "As cores, pimentas, temperos e muitos outros símbolos da nossa gastronomia só existem porque tivemos a forte influência africana nas cozinhas brasileiras", pontua Marina.

O evento ainda segue com três oficinas de turbante com a pesquisadora de identidade, moda e negritude Yasmin Djalo, entre 9h30min e 11 horas. As feiras gastronômicas e agroecológicas também estão entre as atrações. "Aproveitamos todo o universo semântico que envolve o cozinhar para desenvolver e propor as atividades", detalha a diretora.

Para animar o público, o som fica por conta do DJ Viúva Negra, apresentação do Coco da Praia do Iguape com Mestre Chico Casueira e do grupo Samba Terreiro Tradição. "Nosso trabalho passeia pela difusão da gastronomia, salvaguarda da cultura alimentar, fomento da cadeia e demais aspectos que possibilitem com que a gastronomia do nosso Estado se expanda e se desenvolva cada vez mais", finaliza a chef.

Veja a programação completa:

9h - Abertura

9h30 às 11h30 - Discotecagem com DJ Viúva Negra

9h30 - Aula-show com Aline Chermoula com transmissão ao vivo

9h30 às 11h - Oficinas de Turbante com Yasmin Djalo (três oficinas com 15 vagas cada)

10h30 às 11h30min - Roda de Conversa “Cozinha Ancestral” com Dona Carmem Virgínia e mediação de Marina Araújo

11h30 - Apresentação - Coco da Praia do Iguape do Mestre Chico Casueira

12h às 14h - Apresentação - grupo Samba Terreiro Tradição

Festival de Gastronomia Afro-brasileira

Quando: neste domingo, 20, das 9 às 14 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

