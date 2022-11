Bienal do Livro: Escritor cearense lança poema de 600 páginas

O escritor e médico cearense Sávio Pinheiro lançará nesta sexta-feira, 18, o livro “Romance d’O Cruzeiro Isolado e o Parangolé do Fuxico do Vai-e-Volta”. Com ilustração de Klévisson Viana, a obra é um poema épico, lírico e romanceado com 600 páginas. O lançamento será realizado no espaço Praça do Cordel, na XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará, às 16h30min.



A história do livro é conduzida por Parangolé e Zé Lotero, dois personagens aventureiros que passeiam pelo tempo e pelos costumes e saberes do Cariri cearense. Uma cidade em especial, porém, é visitada: Várzea Alegre, terra natal de Sávio Pinheiro. Eles vão ao local para encerrar uma maldição feita contra a sua família por um fanático que estaria livre após o lançamento de uma peça cordelística.

Ao todo, 600 páginas, 1.872 estrofes e 13.100 versos preenchem a história. O autor se inspirou nas grandes epopeias da velha guarda do cordel e propõe, a partir de seu trabalho, “trazer o mundo para o cordel e assim dar ao gênero o lugar de destaque que merece na literatura brasileira”. Dadá Moreira apresenta a música tema do livro, intitulada “Casamento Apressiguido”, de Ivon Curi.



A partir dos protagonistas, o livro trata sobre as tradições míticas e místicas, costumes e imagens líricas do sertão. Nas viagens fantásticas feitas no lombo do Jumento Nosso Irmão e da Burrinha Gasolina, os personagens se deparam com a combinação de fragmentos de realidade com ficção.



Sávio Pinheiro também é membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel e autor de dezenas de folhetos e de livros como “Trilhas e Medos”, “Marco do Miolo, “Estrela Dalva” e “Debulha de Palavras”.

Lançamento de Sávio Pinheiro na Bienal do Livro

Quando: sexta-feira, 18, às 16h30min

Onde: Praça do Cordel - Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

