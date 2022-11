Gratuito: Elba Ramalho é atração no Sesc Povos do Mar, domingo, 20

"As velas do Mucuripe vão sair para pescar", eternizaram os compositores Fagner e Belchior na canção "Mucuripe". A visão à beira mar de jangadeiros entrando nas águas azuis marcou não só os artistas, como também quem mora ou visita Fortaleza. Neste domingo, 20, as jangadas saem da Enseada do Mucuripe e seguem até a Vila do Mar, dando início ao XII Encontro Sesc Povos do Mar. A programação segue até a próxima quinta-feira, 24, com destaque para o show da cantora Elba Ramalho.

A cantora paraibana se apresenta na abertura do evento, neste domingo, 20, às 20 horas. Gratuito, o show será no Hotel Sesc de Iparana, com incentivo à doação de 1kg de alimento não perecível para a iniciativa Mesa Brasil.

Um dos objetivos do evento é chamar atenção da sociedade para as urgências ambientais, como a preservação dos oceanos, a proteção e valorização de povos originários. No Ceará, estado de sertão e litoral, as comunidades tradicionais incluem pescadores, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos.

Confira destaques da programação de abertura

Domingo, 20/11

8 horas: início da programação no Mucuripe, em Fortaleza, com a exposição "Flutuantes Aquavelas". As jangadas saem da Enseada do Mucuripe com destino a Vila do Mar, com velas pintadas por 12 artistas cearenses.

São eles: Mano Alencar, Edmar Gonçalves, Zé Tarcísio, Totonho Laprovitera, Hélio Rola, Julio Silveira, Andrea Dall Olio, Ana Debora Pessoa, Lana Guerra, Luiz Freire, Almeida Luz e Vando Farias.

Exposição Aquavelas, realizada no Mucuripe, iniciou os eventos dos Encontros Sesc Povos do Mar (BÁRBARA MOIRA/ O POVO) (Foto: Barbara Moira/O Povo)



18 horas: cortejo com os grupos como Cultura Quilombola (quilombos de Capuan e da Serra do Juá) e maracatus Vozes da África, Baobá, Az de Ouro e Rei Zumbi. Além dos coletivos de Bonecos Gigantes Universo Negro de Aracati, Papangus da Prainha do Canto Verde, Papangus de Caetanos, Grupo de Caretas São Gonçalo e Grupo de Caretas João Paulo Segundo.



19h30min: solenidade de abertura

- DiCumê: Socialização de práticas alimentares com oferta de Camurupim Assado na Brasa (Guajiru, Trairi), Casa das Tapiocas (Guajiru), Peixe assado na quenga de coco (Taíba, São Gonçalo do Amarante) e Basquetada (prática tradicional de cozinhar na praia peixes e frutos do mar com farinha de mandioca produzindo um pirão)



20 horas: show de Elba Ramalho no Hotel Ecológico Sesc Iparana



XII Encontro Sesc Povos do Mar

Quando: domingo, 20, a quinta, 24

Programação gratuita



Exposição Flutuantes Aquavelas

Quando: domingo, 20, às 8 horas

Onde: Enseada do Mucuripe com destino a Vila do Mar

Show da Cantora Elba Ramalho

Quando: domingo, 20, às 20 horas

Onde: Hotel Ecológico Sesc Iparana - Caucaia

Gratuito, mediante doação de 1kg de alimento não perecível destinado ao Mesa Brasil

Mais informações: www.sesc-ce.com.br

