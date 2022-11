Roberta Campos faz show no Porto das Dunas sábado, 19

A cantora Roberta Campos traz ao Ceará a turnê "O Amor Liberta", apresentando as músicas do seu último álbum

Voz de sucessos da Música Popular Brasileira (MPB), como "De Janeiro a Janeiro", Roberta Campos apresenta o show "O Amor Liberta" no Porto das Dunas Praia Hotel, no município de Aquiraz, Ceará, no próximo sábado, 19 de novembro. Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.

Roberta cantará músicas de seu último álbum, "O Amor Liberta", lançado em 2021, além de sucessos de sua carreira. A cantora também dividirá o palco com outros artistas. Às 20 horas, o pianista Felipe Adjafre se apresenta. Às 21h30, será a vez de Roberta. Para encerrar a noite, a cantora Lua Lima subirá ao palco às 23 horas.

Os ingressos estão disponíveis para compra na plataforma online Sympla, com preços de R$ 80 a R$ 300. Em maio, a cantora esteve em Fortaleza, onde se apresentou no DFB Festival.

Mineira de Caetanópolis, Roberta iniciou na música aos 11 anos. Ao longo da carreira, sua voz já foi trilha sonora de 20 novelas. Em 2016, foi indicada ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de MPB" com o disco "Todo Caminho é Sorte".

Show "O Amor Liberta" - Roberta Campos

Quando: sábado, 19 de novembro

Onde: Porto das Dunas Praia Hotel (R. Marlin Azul, 1061 - Porto das Dunas, Aquiraz - CE)

Ingressos: Sympla

