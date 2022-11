Kevi Jonny e Sthe Matos sofrem acidente de ônibus no interior da Bahia

O cantor Kevi Jonny e influenciadora Sthe Matos sofreram um acidente de ônibus na tarde desta sexta-feira, 11. O veículo em que o casal e a equipe do músico estavam capotou no km 700 da BR 242, próximo à cidade de Cristópolis, no extremo oeste da Bahia.

Procurada, a assessoria do artista confirmou que Jonny e Sthe, além de 20 pessoas da equipe, estavam no ônibus no momento do acidente, mas garantiu que todos passam bem e que não tiveram nenhum ferimento grave.

"Ambos foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem hoje até segunda-feira", declarou a assessoria. Segundo a agenda de Jonny, ele se apresentaria hoje à noite em Luís Eduardo Magalhães.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o acidente, o casal e a equipe foram levados até a cidade de Barreiras, onde aguardam pela chegada dos empresários.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência e enviou uma equipe ao local, onde confirmaram cinco feridos. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Ocorrido acometeu hoje, dia 11/11/2022 , acidente do ônibus do @kevijonny ! Nas proximidades de Cristopolis- Ba , o cantor iria se apresentar na cidade de Luís Eduardo Magalhães-Ba . pic.twitter.com/Rwd7kKdv83 — Raony Fogaça (@raonyfg) November 11, 2022

Pedido de namoro

Depois de assumirem que estavam ficando, Kevi Jonny e Sthe Matos, finalmente estão namorando. O cantor pediu a influenciadora digital em namoro durante um show para comemorar os 24 anos da ex-Fazenda e, no palco, com direito a anel, o artista conseguiu arrancar o tão esperado sim da mãe de Apolo.

O pedido aconteceu durante uma festa que teve como participação especial a banda Psirico. Eles dançaram ao som da música 'Te Love' e, ao fim da canção, ele questionou: "O que você acha da gente ser o novo casalzinho do 'rolê?'".

Tudo foi gravado por amigos do casal e compartilhado pela influenciadora em seu Instagram. Na legenda, ela comentou, surpresa, que estava em um relacionamento sério com o artista. "Eu tô namorando". Os dois já estavam ficando há alguns meses, mas não tinham colocado um rótulo no relacionamento. A empresária terminou, no final de 2021, o noivado com o tatuador Victor Igoh após a passagem polêmica pelo reality A Fazenda. Desde então, Sthe não assumiu namoro com ninguém.

Sobre o assunto Gratuito: Festival Sérvulo Esmeraldo oferece programação híbrida

Viúva de Gal Costa era empresária da cantora e vivia no anonimato

Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

Prime Video divulga imagens de "Filho da Mãe", filme sobre Paulo Gustavo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags