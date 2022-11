Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Netflix e Disney+

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Da nova temporada de "The Crown" a "No Mundo da Luna", confira opções!

Netflix

O destaque da Netflix neste fim de semana é a 5ª temporada de "The Crown". Inspirada em acontecimentos reais, a série de ficção dramatiza a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos e pessoais que moldaram seu reinado. Os novos episódios dão continuidade à crise entre Charles e Diana, iniciada na quarta temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para ver o trailer

HBO Max

A nova série "No Mundo da Luna" estreia no HBO Max neste domingo, 13 de novembro. A produção é uma adaptação literária do livro homônimo de Carina Rissi e tem direção geral de Roberto d’Ávila. A comédia romântica apresenta a história de Luna (Marina Moschen), uma jovem de origem cigana que está em busca de seu primeiro emprego como jornalista.

Clique aqui para ver o trailer

Disney+

"Beckham: Salve Nosso Time – Temporada 1" está disponível no Disney+. Na produção, o ex-jogador de futebol David Beckham se junta ao Westward Boys, um time de garotos de menos de 14 anos de East London que precisa de ajuda para se livrar do rebaixamento.



Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

The Crown – Temporada 5

Futebol em Apuros

Esquemas da Fifa

Bala Perdida 2

Uma Quedinha de Natal

Amor: Verdade ou Consequência – Sardenha

Warrior Nun – Temporada 2

O Estado de Alabama vs. Brittany Smith

Em Busca do Enfermeiro da Noite

A História do Cinema Negro nos EUA

Não Vá

O Dragão do Meu Pai

Curta Essa Com Zac Efron – Austrália – Temporada 2

Revelações Pré-históricas – Temporada 1

Monica, O My Darling

HBO Max

No Mundo da Luna

Não Se Preocupe, Querida

Será Isso Amor?

Disney+



A Misteriosa Sociedade Benedict – Temporada 2, Episódio 4

O Clube do Sumô! – Temporada 1, Episódio 4

Virando o Jogo dos Campeões – Temporada 2, Episódio 7

Star Wars: Andor – Temporada 1, Episódio 10

Cesar Millan Dog Tips – Temporada 2

The Spectacular Spider-Man – Temporada 1

Zootopia+

Beckham: Salve Nosso Time – Temporada 1

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui

Tags