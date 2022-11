Evento no Benfica reúne bandas de metal do Sul e Nordeste

Neste domingo, 13, acontece a 10ª edição do Alcoholic Vomit Fest, evento produzido pela Jazigo Distro que reúne bandas undergrounds de heavy metal do Brasil. O festival ocorre na casa de show Hard Noise, no Benfica, a partir das 16h30min. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente nos pontos de venda Covil Rock Bar, Loja Planet CDs, Loja WaldoWar (Maracanaú) e Jazigo Distro. Valores custam R$25 (antecipado) e R$30 (no local).

Depois de dois anos parados por causa da pandemia da covid-19, o Alcoholic Vomit Fest retorna comemorando 10 edições. Para este ano estão confirmadas as bandas Open The Coffin (RN), Doomsday Ceremony (PR), Império Profano (CE), Sheol (CE) e Pantáculo Místico (CE). O festival é conhecido por reunir bandas do cenário underground do metal extremo de outros estados com as locais e sempre traz estreantes ao evento quando possível. ”Este ano vamos trazer a Doomsday Ceremony, de Curitiba, para tocar pela primeira vez em nosso evento. Além deles, estão estreando também os nossos amigos do Rio Grande do Norte, da Open The Coffin”, comenta Maciel Souza, produtor do evento.

A Doomsday Ceremony está gravando o novo álbum “Rotten World” e devem tocar a faixa inédita “Poisoned by Nothing” no show deste domingo. Já a Open The Coffin lançou, em 2022, o álbum “The World Is a Casket” e apresentará um setlist em cima deste trabalho. Das representantes cearenses, a Sheol já vem divulgando faixas do novo álbum “Altar de Vermes”, com lançamento em 2022. A Pantáculo Místico lançou ano passado um single que leva o mesmo nome da banda.

O evento abre as portas a partir das 16h30 e haverá venda de ingressos no local.

Alcoholic Vomit Fest X

Quando: domingo, 13, às 16h30min

Onde: Hard Noise (Av. Carapinima 1884 - Benfica)

Quanto: R$25 (antecipado) e R$30 (no local).

Pontos de venda: Loja Planet Cds (Rua Senador Pompeu 834, Galeria Pedro Jorge - Centro), Covil Rock Bar (Av. 13 de Maio - Benfica) e Jazigo Loja (Rua Senador Catunda 29a - Benfica)

Mais informações: Jazigo Loja e Distro (@jazigo.loja.distro)



