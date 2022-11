Centenário de Saramago: livros para entender a trajetória do escritor

Em homenagem ao centenário do escritor José Saramago, o Vida&Arte traz lista de obras para contextualizar a estética do autor português

"Ei-lo que se encontrava mergulhado numa brancura tão luminosa, tão total, que devorava, mais do que absorvia, não só as cores, mas as próprias coisas e seres, tomando-os, por essa maneira, duplamente invisíveis". As palavras de "Ensaio Sobre a Cegueira" datam de 1995, mas são capazes de abreviar os tempos mais recentes.

Em metáforas, o autor José Saramago (1922 - 2010) utiliza o termo "cegueira branca" para discorrer sobre temas complexos, como ódio e medo, em um livro que toca distintos pontos de supostos valores sociais. As críticas presentes nas obras do escritor português tornam a produção de Saramago precisamente atual e podem, inclusive, retratar o contexto político vigente no seu centenário, celebrado em 16 de novembro.

Saramago morreu aos 87 anos, na Espanha (Foto: Divulgação)



"Esse livro é um ótimo exemplo para a forma como ele enxerga o mundo. Aquilo que ele falava de uma doença planetária meio que se realizou. Ele não é profeta, é um literato, mas enxergou de alguma forma que certa globalização poderia trazer problemas mundiais por conta da hiperconectividade", relaciona o jornalista e escritor Hamilton Nogueira. Nascido em Azinhaga, província situada a 100 km de Lisboa, o autor pouco pôde explorar durante a infância e o início da juventude.

Início

Filho de José de Sousa e Maria da Piedade, o português sequer sabia que tinha Saramago - nomenclatura de planta herbácea, que à época servia como alimento - como sobrenome. A descoberta só chegou aos sete anos, quando apresentou documentação na escola e, então, se percebeu enquanto José de Sousa Saramago.

Com uma meninez de pouco poder aquisitivo, o conhecimento da literatura veio com o contato com os livros didáticos. A afinidade com as palavras foi intensificada por meio dos passeios entre as bibliotecas públicas de Lisboa. Ele trabalhou como mecânico e em instituições de segurança social até publicar o primeiro livro, lançado com o título "Terra do Pecado" (1974). Saramago ainda adquiriu a experiência de desenhista, tradutor e editor de periódicos até se dedicar integralmente à literatura com "Levantado do Chão" (1980), depois de testar com poesia e prosa.

Estilo

O título da década de 1980 marcou a mudança de narrativa do escritor, que passou a ter um ritmo mais corrido, quase sem pontuação, com diálogos que acontecem com pouca ou nenhuma marcação. No primeiro contato de Hamilton com a obra de Saramago, por meio do livro "O Evangelho Segundo Jesus Cristo" (1991), a estética causou estranheza. "Foi muito estranho ver a narrativa sem travessão, sem ponto e vírgula entre as frases. Você tem que entender quem está trocando de voz e isso exige mais atenção", considera.

Outro ponto que cativou o jornalista foi a ironia depositada nos textos, assim como o contraste entre a crueldade e a sensibilidade presente nos livros do português. "Por pura sorte, fui ler um livro que fala sobre amor e vi aquela pessoa tão ácida e tão líricia". Saramago transita entre realidade e fantasia, o grotesco e o sensível, o profano e o sublime. Com mais de 40 publicações, o escritor ganhou o Nobel da Literatura em 1998 e tem livros traduzidos em mais de 50 países.

"Ele é metafórico, não vai falar sobre uma coisa específica da história de Lisboa, ele fala sobre o homem, as relações humanas”, considera Hamilton. A ligação com Portugal, inclusive, é tema recorrente em produções como "História do Cerco de Lisboa" (1989), na qual o autor faz a ligação entre memória e território. "A língua portuguesa é o fundamento desta relação. Eu sempre achei a língua portuguesa muito bonita, muito interessante todas as variações. Os portugueses, diferente da gente, sabem a beleza", destaca Nogueira.

Exílio e Fundação

Por vezes, o mercado editorial local rejeitou os escritos de Saramago e, em contrapartida, ele permaneceu por mais de 20 anos sem lançamentos. Em 1993, após ter o livro "Evangelho Segundo Jesus Cristo" vetado para o Prêmio Europeu de Literatura pelo governo do Partido Social Democrata, o escritor foi viver em exílio voluntário nas Ilhas Canárias, na Espanha, onde permaneceu até a morte, em 2010, aos 87 anos.

Fachada da Fundação José Saramago, em Lisboa (Foto: Divulgação)



O ofício do português continua ecoando por meio da Fundação José Saramago, localizada em Lisboa. O espaço promove os princípios do homenageado: defesa e divulgação da literatura contemporânea, dos direitos humanos e do meio ambiente. Como pontua Hamilton, a trajetória do escritor perpassa por questões complexas e abordagens maiores. "Isso o torna eterno", finaliza.

Veja indicações de livros do autor:

"O Evangelho Segundo Jesus Cristo" (1991)

"O filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue da sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio". A narrativa traz angulações da história bíblica e questionamentos sobre as figuras cristãs.

"Levantado do Chão" (1980)"

O romance marcou a mudança na narrativa de Saramago, agora já em um fluxo mais corrido. O livro acompanha a trajetória dos Mau-Tempo, família de lavradores do Alentejo. A trama também atravessa a luta de cidadãos que trabalham no campo e suas condições precárias de trabalho.

"Histórias do Cerco de Lisboa" (1989)

O escrito remonta a história da tomada de Lisboa aos mouros no ano de 1147. Por outro lado, um encontro amoroso acontece na cidade na década de 1980. As duas narrativas entrelaçam passado e presente a partir dos personagens Raimundo Silva e Mara Sara.

"Ensaio Sobre a Cegueira" (1995)

Indicação do jornalista Hamilton Nogueira, considerado por ele "o livro do momento". A obra foi vencedora do Prêmio Nobel de 1998 e é contextualizada por uma "cegueira branca" que se espalha rapidamente na sociedade. A epidemia causa grande crise, trazendo reflexões sobre tempos sombrios da espécie humana.

