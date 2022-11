Wiener Choro Ensemble apresenta o show Viena Brasileira em Fortaleza

O grupo Wiener Choro Ensemble vem a Fortaleza para apresentar o show “Vienna Brasileira”, marcado para os dias 12 e 16. Com imersão em raízes rítmicas da música brasileira e suas harmonias, os músicos homenageiam grandes compositores brasileiros como Waldir Azevedo e Benedito Lacerda. Além de espetáculos, o grupo vai ministrar uma oficina teórica e prática sobre o choro.

Wiener Choro Ensemble é formado pelos músicos da Família Pádua (Antônio, Roberta e João) com direção musical e pedagógica do Wiener Choro Klub (Clube do Choro de Viena). O trabalho do grupo prioriza o Choro, principal gênero da música instrumental brasileira.

O primeiro álbum do grupo foi lançado em 2021. Nele, é feita uma dupla homenagem à tradição musical de Viena e ao que eles chamam de "genuína linguagem musical brasileira": choro, samba e bossa nova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O álbum promete envolver o ouvinte em uma experiência sonora criativa apresentada pelos músicos Antônio de Pádua (direção musical, cavaquinho, violão de 7 cordas, trompete e percussão), Marco Antônio da Costa (violão de 7 cordas e cavaquinho), João Vítor (flauta) e Roberta Karin (percussão).

Wiener Choro Ensemble em Fortaleza

Sábado, 12 de novembro, 19 horas

Onde: Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde D’Eu, 560 - Centro)

Entrada Gratuita

Domingo, 13 de novembro, 13 horas

Onde: Restaurante Giz Cozinha Boémia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Quanto: R$12

Segunda-feira, 14 de novembro, 19 horas

Onde: Restaurante Giz Cozinha Boémia (Rua Professor Dias da Rocha, 579 - Meireles)

Quanto: R$12

Quarta-feira, 16 de novembro, 10 horas

Onde: workshop no Centro Cultural Banco do Nordeste (rua Conde D’Eu, 560 - Centro)

Entrada Gratuita

Inscrições: cultura@bnb.gov.br ou pelo telefone 3209.3500

Quarta-feira, 16 de novembro

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Sobre o assunto Prêmio Jabuti divulga lista de finalista; confira

Concerto na Capela retorna após dois anos

Bienal do Livro do Ceará 2022: confira programação completa

Peça "Lastá" em cartaz no Teatro Dragão do Mar durante mês de novembro

Grande nome do metal sueco toca em Fortaleza nesta quarta, 9

Pinóquio: Guillermo Del Toro explora o fascismo em sombria animação

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags