Bienal do Livro do Ceará 2022: confira programação completa

Após dois anos sem acontecer em razão da pandemia, tem início nesta sexta-feira, 11, em Fortaleza, a XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará. Com o tema “Diversidade: De toda gente para todo o mundo”, o evento conta com curadoria da escritora Conceição Evaristo, o poeta cearense Talles Azigon, a multiartista Tércia Montenegro e o escritor indígena Daniel Munduruku.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 8, foram anunciadas novidades desta edição da Bienal. Neste ano, o evento será dividido em dez eixos: infância, juventude, cultura alimentar, mercado editorial, oralidade e ancestralidade, formação de professores, literatura de cordel, mediação de leitura, livro técnico e acadêmico e ilustração.

Nomes confirmados

Nomes notáveis da literatura e das artes já foram confirmados. É o caso de Cida Pedrosa, ganhadora do Prêmio Jabuti 2020 e da jornalista Fernanda da Escóssia, autora do livro "Invisíveis: uma etnografia sobre brasileiros sem documento". Maria Clara Araújo, primeira estudante brasileira a usar nome social no ENEM, também participa do evento.

Jornalista Fernanda da Escócia, autora do livro "Invisíveis: uma etnografia sobre brasileiros sem documento" (Foto: Arquivo pessoal)



Além delas, Dalia Maria, especialista em Carolina Maria de Jesus, Fernanda Trias, tradutora e escritora uruguaia e a cearense Kah Dantas. José Farelo, Mailson Furtado, Maria Valéria Rezende, Nádia Camurça, Nilton Resende com homenagem a Lygia Fagundes Telles, Pedro Salgueiro com homenagem a Airton Monte e Vanessa Passos.

Uma Bienal Multilinguagem

Tendo como principal linguagem a literatura, o evento traz diferentes linguagens durante os nove dias de programação. Contação de histórias, música, teatro, batalha de rimas, artes visuais e saraus multilinguagens estão entre as atividades, além de oficinas, lançamento de livros, palestras, apresentações e rodas de conversa.

Encontros

Simultâneo à programação da Bienal, acontecem encontros relacionados às artes. Confira quais são:

VI Encontro de Periódicos impressos e eletrônicos

X Encontro do Sistema Estadual de Biblioteca

III Encontro Mediadores de Leitura

Encontro de oralidades e escritas em Língua Portuguesa (UNILAB)

VI Colóquio Literatura e Psicanálise

Academia Maria Ester de Leitura e Escrita

DIA 11/11

Praça do Cordel

Local: Foyer Salão Iguape - Pavilhão Térreo Leste

19h - Cortejo de abertura com músicos e poetas da Praça do Cordel até o palco da abertura da Bienal.

Arena Principal - A Herança que Seremos

LOCAL: Salão Icapuí

20h - Solenidade de abertura

20h30 - Show 'Embarcação Artista": Lorena Nunes convida Mallu Vitorino e Daniel Medina

XIV Bienal Internacional do Livro do Ceará.

Quando: 11 a 20 de novembro

Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Programação completa no site da Bienal do Livro

