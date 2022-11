Peça "Lastá" em cartaz no Teatro Dragão do Mar durante mês de novembro

Espetáculo será apresentado todas as terças-feiras de novembro, às 19h30min, nos palcos do Dragão do Mar

“Do pó viemos, ao pó iremos retornar” é o ponto de partida da peça “Lastá”, em cartaz no Teatro do Dragão do Mar a partir desta terça-feira, 8. Escrito pelo dramaturgo Ricardo Guilherme e realizado pelo coletivo de teatro Bricoleiros, o espetáculo será apresentado todas as terças-feiras de novembro, às 19h30min, nos palcos do Dragão.

Ambientada no Ceará, o enredo retrata um sertão ora seco, ora chuvoso. Diante dos ciclos climáticos diversos, um grupo conversa enquanto aguarda a “mulher misteriosa”, protagonista da dramaturgia. Através da oralidade e do regionalismo, é abordado o ciclo da vida.

O grupo de teatro “Bricoleiros”, fundado por Cristiano Castro e Eliania Damasceno, atua desde 2004 na cena artística de Fortaleza. “Lastá” é uma criação do ator, dramaturgo e ator, Ricardo Guilherme e tem influência do método Teatro Radical.

Espetáculo "Lastá"

Quando: terças-feira de novembro (dias 08, 15, 22 e 29), às 19h30min

Onde: Teatro do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$5 (meia) e R$10 (inteira)

Ingressos disponíveis no Sympla e direto na bilheteria do Dragão do Mar



