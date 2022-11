Concerto na Capela retorna após dois anos

Após dois anos parado devido a pandemia de Covid-19, o Concerto na Capela retorna ao calendário cearense com evento marcado para esta quarta-feira, 9. A cerimônia terá sete apresentações de música clássica sacra erudita feita por ex-alunas do Colégio da Imaculada Conceição (Aecic).

O evento acontece na Capela do Pequeno Grande, no Colégio da Imaculada Conceição, e tem como um dos propósitos mostrar a música produzida por alunas que já estudaram na escola.

Sobre a função social do projeto, Vera Maria, tesoureira do evento, explica: “A Aecic é formada por 150 ex-alunas, que conseguem prestar assistência a um grupo de 50 idosos com distribuição de cestas básicas”. Segundo ela, as associadas contribuem financeiramente mês a mês para que o espetáculo aconteça.

Alódia Guimarães, cerimonialista e integrante da Aecic desde a primeira realização do evento, conta que o Conserto da Capela sempre foi um grande sucesso e já reuniu grandes nomes da música clássica em suas edições, como Célia Cortez, que estará novamente no palco do Concerto este ano.

Programação e produção

Nesta edição, será celebrado o décimo ano desde a estreia do Concerto com a apresentação da Camerata da Unifor na abertura do evento. Marcos Vinicius Cardoso, Antônio Henrique Dummar, Célia Cortez, Cláudia Queiroz Rebouças, Leandro Cavalcante e Itauana Ciribelli são os artistas solo que compõem o espetáculo.

“É com amor que a gente se reúne e faz esse concerto, que existe com a minha coordenação e parceria com Aecic, que é a alma da Irmã Elizabeth (diretora da associação). Tudo que aconteceu durante esses 10 anos é uma herança que nós tivemos dela", conta a cerimonialista.

Com todos os ingressos para o espetáculo esgotados, Alódia conta que todas as pessoas envolvidas no evento estão vibrando em comemoração: “Estamos muito felizes e cientes do nosso sucesso hoje”.

Reforçando o caráter do evento, a cerimonialista afirma com orgulho: “O objetivo deste concerto sempre foi e continua sendo o suporte às obras sociais para idosos do Lar Santa Elizabeth e também aos do São Vicente de Paula”.

“A expectativa de retorno é a melhor possível. Nos empenhamos muito para esse nosso ‘reflorescer’ e tomar novamente o entusiasmo das ex-alunas nesse momento cultural e assistencial", finalizou Alódia.



Concerto na Capela

Quando: quarta-feira, 9, às 19h

Onde: Capela do Pequeno Grande (Av. Santos Dumont, 55)

Ingressos esgotados

Mais informações: @capeladopequenogrande.cic (Instagram)

