Grande nome do metal sueco toca em Fortaleza nesta quarta, 9

A banda de heavy metal tradicional Ambush toca em Fortaleza nesta quarta, 9, no Hard Noise a partir das 19 horas. Em evento produzido pela Underground Produções, que sempre une suas atrações nacionais e internacionais com bandas locais, também estará presente a banda Dead Enemy. Os ingressos custam a partir de R$40 e podem ser adquiridos online pelo site da Bilheto ou nas lojas Jazigo, Distro, Planet CDs e Covil Rock Bar.

A banda sueca vem à América Latina para uma extensa turnê com 22 datas, sendo 17 somente no Brasil. A sequência de shows no País começou dia 26 de outubro, no Rio de Janeiro, e termina dia 19 de novembro, em São Paulo. De lá, os suecos seguem para o Paraguai, Uruguai e Argentina.

Formada por Oskar Jacobsson (vocal), Olof Engkvist e Karl Dotzek (guitarras), Oskar “Burning Fire” Andersson (baixo) e Linus Fritzson (bateria), o Ambush está promovendo o álbum “Infidel” (2020) e o mais recente single “Barabbas”. O repertório do show deve também contar com músicas dos antigos trabalhos, “Firestorm” (2014) e “Desecrator” (2015).

“O Ambush faz parte de um movimento de bandas que surgiu nos últimos anos trazendo uma proposta de resgatar um heavy metal mais oitentista e tradicional. Além deles também há outros grandes nomes como Enforcer e Skull Fist que estão liderando bem o movimento”, comenta Paulo Daniel, cearense, fã dos suecos.

A banda local Dead Enemy, que traz um estilo mais voltado para o crossover/thrash, segue divulgando o álbum “Knowing The Enemy” (2020). Formada por ex-membros de bandas cearenses como Faixa de Gaza, Diagnose, Agressive e Damn Youth, a Dead Enemy lançou esse ano um álbum ao vivo de sua apresentação no Centro Cultural Banco do Nordeste.

Seus shows são marcados por mensagens políticas curtas e diretas, e o som traz fortes influências de bandas como D.R.I. Ratos de Porão, Exodus, Discharge e Suicidal Tendencies.

Gustavo Queiroz escreve para o site Detector de Metal

Ambush em Fortaleza



Quando: quarta, 9, às 19 horas

Local: Hard Noise (Av. Carapinima 1884 – Benfica)

Quanto: a partir de R$ 40

Pontos de venda: site da Bilheto

Jazigo Loja e Distro (Rua Senador Catunda 29a – Benfica)

Loja Planet Cds (Rua Senador Pompeu 834, Galeria Pedro Jorge – Centro)

Covil Rock Bar (Av. 13 de Maio, 2382 – Benfica)

Mais informações: Underground Produções (@underground_producoes_)



