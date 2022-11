Gal Costa em Fortaleza: veja como foi o último show da cantora

O último show de Gal Costa em Fortaleza foi em dezembro de 2021, em uma apresentação no festival Elos. A artista, que faleceu na manhã desta quarta-feira, 9, se apresentou gratuitamente no Centro de Eventos do Ceará.

Mardonio Barros, um dos organizadores do festival Elos, lembra que foi um “momento mágico” estar com a Gal em Fortaleza e vê-la se apresentar aqui. Segundo ele, ela foi superreceptiva com a proposta do evento, da gratuidade e do lugar onde iria se apresentar.

“Foi simbólico, no momento de retomada dos shows depois do isolamento social tivemos a sorte de ter a Gal Costa fazendo um show lindo com uma energia de quem está feliz em subir novamente nos palcos", relembra ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Foi mesmo que um sonho, ter o privilégio de ter tido a Gal compondo a programação e fazendo parte da história do Festival Elos”, afirma Paulo Victor Feitosa, idealizador do Elos e também um dos responsáveis por trazer a artista para Fortaleza no ano passado.

“Desde o início eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela sobre o que seria o show, sobre essas expectativas. Ela estava muito cheia de expectativas para o evento e, de fato, foi um show muito bonito, ela tava muito feliz” destacou Paulo Victor.

Victor fala também do carinho que Gal tinha com o público fortalezense “Foi a primeira vez que a Gal fez um festival gratuito na cidade e ela tava muito empolgada porque tem um público muito fiel e muito querido”.

Ao rememorar a importância da artista para a música brasileira, Mardonio se mostra emocionado e agradecido por ter tido a oportunidade de trabalhar perto da cantora em seu último show em Fortaleza.

“Ficamos tristes com a partida dela, mas nos alegra ter tido a sorte de contar com essa grande artista que nos emocionou muito com sua música, sua voz e presença única. Fará falta aos palcos, ao povo e à arte brasileira”, finaliza ele.

O último show de Gal teve mais de 100 mil pedidos de ingressos no site. Na ocasião, ainda por conta das medidas sanitárias do Covid-19, os shows precisam ter uma quantidade restrita de pessoas. A apresentação contou com a presença de 2 mil fãs que cantaram em coro seus grandes sucessos.

Sobre o assunto Maria Bethânia desabafa sobre morte de Gal: "Difícil demais, triste demais"

Há dez anos, fãs fizeram fila para ver Gal Costa na Bienal do Livro do Ceará

Políticos homenageiam Gal Costa após morte de um dos ícones da MPB

Tags