Há dez anos, fãs fizeram fila para ver Gal Costa na Bienal do Livro do Ceará

Cantora foi o grande nome da abertura do evento literário no ano de 2012

Nesta quarta-feira, 9, Gal Costa morreu vítima de um infarto fulminante. Há exatos dez anos e um dia, em 8 de novembro de 2012, a artista subia nos palcos da Bienal do Livro do Ceará. Ela era a principal atração da abertura da X Bienal do Livro e atraiu centenas de fãs no Centro de Eventos, onde cantou os grandes sucessos da carreira.

Da retirada de ingresso ao show, a presença de Gal levou o público à euforia. Gratuita, a apresentação reuniu quase 5 mil pessoas para prestigiar canções do recém lançado álbum "Recanto", realizado em parceria com Caetano Veloso, sem deixar de lado canções que marcaram sua trajetória e de outros artistas.

Sobre o assunto Morre Gal Costa, lenda da música brasileira, aos 77 anos jhb-lg/msi/aa

Maria Bethânia e Gal Costa "fazem o L" em apoio a Lula durante festival

Gal Costa autografa discos de fã e reação viraliza na internet

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu vim da Bahia", "Você não Entende Nada", "Meu bem, meu mal", "Festa do Interior" de Morais Moreira, "Folhetim", além de "Vatapá", de Dorival Caymmi, estiveram no setlist da cantora.



Em quase seis décadas de carreira, Gal Costa colecionou diversas passagens pelo Ceará. A mais recente foi na abertura do Festival Elos, em dezembro do ano passado. Atualmente, Gal fazia show da turnê "As várias pontas de uma estrela", com músicas de Milton Nascimento.

Nesta sexta-feira, 11, a Bienal do Livro do Ceará volta a acontecer no Centro de Eventos. Com o tema “De toda gente para todo o mundo”, o evento também conta com programação musical.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags