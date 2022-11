Políticos brasileiros prestaram homenagens à baiana Gal Costa após o falecimento da artista, aos 77 anos, na manhã desta quarta-feira, 9. Nas redes sociais, lideranças e parlamentares lembraram da trajetória da cantora, conhecida como ícone da cultura brasileira.

"Sem chão… Mais do que uma das maiores vozes da música popular brasileira, Gal Costa representava o amor mais puro e resiliente pela nossa cultura. Uma perda difícil de superar. Toda solidariedade à sua família, amigos e fãs", escreveu a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB).



"Sem palavras. Sem acreditar. Gal Costa parte e deixa uma legião de admiradores em frangalhos. Um dia triste para o Brasil", publicou o deputado federal José Guimarães (PT).

Luiza Erundina (Deputada Federal)

Com enorme tristeza fomos surpreendidos com a notícia do falecimento de Gal Costa. Uma perda irreparável para a música, para as artes e para o povo brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos, pedindo a Deus que os conforte, neste momento de dor e sofrimento. pic.twitter.com/fFXdsIxCss