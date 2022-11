Festival Planeta Atlântida inicia venda de ingressos para 2023

Nesta segunda-feira, 7 de novembro, o Planeta Atlântida 2023 abriu a venda de ingressos. O festival acontecerá nos dias 3 e 4 de fevereiro na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida - SABA (Xangri-lá - RS). Os ingressos podem ser comprados no site do evento ou em uma unidade das Lojas Renner em Porto Alegre (Av. Otávio Rocha, 184).

Criado em 1996, o Planeta Atlântida já reuniu mais de 1300 atrações nacionais e internacionais ao longo de suas edições, como Gilberto Gil, Ivete Sangalo, e Flo Rida. O evento retorna em 2023 após dois anos em pausa, devido a pandemia de Covid-19.

O cantor Armadinho é uma das atrações confirmadas para o próximo ano, sendo a 14ª vez que ele participa do Festival. Outras atrações devem ser confirmadas ainda em novembro.



Os preços dos ingressos variam de R$230 a R$850, com opções de inteira, meia-entrada e ingresso solidário para setores arena e camarote. Na última quinta-feira, 3, ocorreu a pré-venda de ingressos, que esgotou em duas horas. A data era exclusiva para compras com cartões de crédito Banrisul Mastercard.

Planeta Atlântida 2023

Quando: 3 e 4 de fevereiro

Onde: Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida - SABA (Xangri-lá - RS)

Ingressos: planetaatlantida.com.br e Lojas Renner (Av. Otávio Rocha, 184)

