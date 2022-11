"My Policeman", romance gay com Harry Styles, estreia no Prime Video

"My policeman" é baseado no livro homônimo de Bethan Robert e atingiu 96% de aceitação do público no Rotten Tomatoes

Baseado no livro de Bethan Roberts, "My Policeman" estreia nesta sexta-feira, 4 de novembro. Trata-se de um romance gay que tem Harry Styles no elenco.

Na trama, a professora Marion (Emma Corrin) e o policial Tom Burgess (Harry Styles) se encontram na costa de Brighton nos anos 1950 e se apaixonam. Até que surge em suas vidas Patrick Hazelwood (David Dawson), um curador do Brighton Museum, que acaba desenvolvendo sentimentos pelo policial Tom.

Apesar do romance ser ilegal na época, Tom e Patrick se apaixonam e vivem um caso. Marion aceita viver um triângulo amoroso até que o ciúmes destrói tudo. Marion e Tom acabam se casando, mas anos depois Patrick retorna à vida do casal, trazendo assuntos mal resolvidos do passado.

Com direção de Michael Grandage, o filme atingiu 41% de aceitação da crítica especializada e 96% do público no Rotten Tomatoes, principal agregador de críticas do cinema e da televisão.

My Policeman

Estreia: sexta, 4 de novembro

Onde assistir: Prime Video

