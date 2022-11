Chico César confirma show em Fortaleza no Festival Elos

O cantor e compositor Chico César está em turnê pelo Brasil e se apresenta no próximo dia 30 de novembro em Fortaleza no Festival Elos

O cantor e compositor paraibano Chico César confirmou presença no Festival Elos, em Fortaleza. O show, anunciado por meio do Instagram do artista, acontece no próximo dia 26 de novembro. O post nas redes sociais anuncia ainda toda a agenda do artista no mês de novembro.

O paraibano, que até outubro estava em turnê pela Europa, retorna ao Brasil para apresentar grandes sucessos da carreira e o primeiro single, homônimo ao álbum “Vestido de Amor”. No repertório, o músico mescla ritmos como MPB, frevo e reggae.

Os Estados Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Ceará fazem parte da turnê nacional do compositor neste mês.

Chico é o primeiro artista a confirmar presença nesta edição do Festival Elos. O evento é realizado desde 2018 e já reuniu atrações gratuitas no Centro de Eventos e na Praia de Iracema. Pelo palco do festival já passaram nomes como Elza Soares e Gal Costa.





