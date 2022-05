Peça "O Vendedor de Sonhos" é apresentada no Cineteatro São Luiz

O espetáculo "O Vendedor de Sonhos" está em turnê há mais de 4 anos pelos palcos do Brasil e estará em Fortaleza neste sábado, 14 de maio, no Cineteatro São Luiz. A peça é uma adaptação do best-seller de Augusto Cury, médico psiquiatra, professor e escritor brasileiro, famoso pelos seus livros de autoajuda.

"O Vendedor de Sonhos" é o primeiro romance de Cury a receber uma versão teatral. O próprio autor, ao lado de Cristiane Natale e Erikah Barbin, adaptou o texto para a linguagem do teatro. Em cena, os atores Luiz Amorim e Mateus Carrieri protagonizam a trama sob a direção de Cristiane Natale.

Carrieri, um dos protagonistas do espetáculo, conta que é a terceira vez que o espetáculo "O Vendedor de Sonhos" virá a Fortaleza e que sua expectativa é de ter, mais uma vez, um público caloroso. Ele ainda comenta que os jovens também irão se sensibilizar com a história devido aos conflitos dessa fase da vida: “Até muito mais para os jovens, essa é uma peça necessária”.

A trama

A trama conta a história de Júlio César (Mateus Carrieri), renomado psicólogo, que está no alto de um prédio prestes a tirar a própria vida e é impedido por um mendigo, o Mestre (Luiz Amorim), que o convence a desistir.

Apresentando-se como um vendedor de sonhos, o Mestre oferece a Júlio César o sonho de recomeçar. E o vende uma vírgula, para que continue a escrever a sua história. Juntos encontram Bartolomeu (Adriano Merlini), um bêbado que decide unir-se a eles na missão de vender sonhos e de despertar a sociedade doente. Mas a revelação de um passado conflituoso do Mestre pode destruir a grande missão de "O Vendedor de Sonhos".

Conversa com a diretora

A ideia de transformar o livro "O Vendedor de Sonhos" para o teatro nasceu do próprio escritor Augusto Cury. A diretora Cristiane Natale, que esteve no processo de adaptação da obra para o teatro comentou: “O maior desafio foi escolher no que colocar em cena, o livro é muito rico. Também pesou ser a primeira adaptação de uma obra de um dos autores mais lidos nos últimos vinte anos.”

Por se tratar de um assunto delicado, a diretora conta que houve cuidado na abordagem do tema. Uma das formas encontradas foi a construção de personagens cômicos, como o “Boquinha de Mel”. A experiência de fazer parte de um espetáculo com essa temática trouxe uma reflexão: “Posso afirmar que de alguma forma todos nós envolvidos no processo absorvemos conhecimento e aprendizado.”, disse Cristiane.

De acordo com ela, muitas pessoas decidem assistir à peça por sua identificação com esse tema: “Durante o espetáculo vemos muitas pessoas às lágrimas. Elas saem gratas. Porque percebem que muitos compartilham das mesmas dores".

O espetáculo está em turnê há quatro anos e coincidiu com picos da pandemia de Covid-19. Cristiane conta que, durante esse período, houve um amadurecimento dos atores em relação ao seus personagens. Sobre o funcionamento da peça durante esse período, ela disse: “Infelizmente como em toda a classe teatral e artística em geral, ficamos parados”.

Por fim, a diretora convida os fortalezenses para assistir à peça: “Recomendo que não se perca a oportunidade, um espetáculo muito divertido, que tem assuntos difíceis, mas extremamente necessários na atualidade. É sempre bom perceber que se pode colocar vírgulas e não pontos finais em nossa vida”.

Elenco

O elenco de "O Vendedor de Sonhos" é formado por Luiz Amorim (Mestre), Mateus Carrieri (Júlio César), Adriano Merlini (Bartolomeu), Fernanda Mariano, Pedro Casali, Marcus Veríssimo e Guilherme Carrasco.

Para Luiz Amorim, que faz o Mestre, o texto tem uma função além do entretenimento. "As pessoas riem, se emocionam e saem com um ponto de interrogação na cabeça. Tudo isso me atrai bastante no texto", diz ele

O personagem Luiz representa um homem que passou por muitas experiências, traumas na vida e desafios. Para o ator: “Ele propõe caminhos que transformam a vida das pessoas. Você pode mudar o mundo através de sua própria mudança”.



O Vendedor de Sonhos



Quando: 14 de maio, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 – Centro)

Quanto: R$80 (inteira) e R$40 (meia) – Plateias Superior e Inferior

Vendas: Sympla

Mais informações: @cineteatrosaoluiz

