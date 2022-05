Pantanal: saiba como está Marcos Winter, o "Jove" original

Na exibição original da novela Pantanal, em 1990, pela extinta TV Manchete, o protagonista Joventino Leôncio Neto, o Jove, foi retratado por Marcos Winter. Contracenando com Cristiana Oliveira, que fez o papel de Juma Marruá, a mulher-onça, Winter ficou conhecido no País por sua interpretação do garoto mimado do Rio de Janeiro que viaja para conhecer o pai e vê sua vida se entrelaçar à história do pantanal mato-grossense.

Enquanto o remake da novela que estrelou nos anos 1990 é exibida na Globo em horário nobre, quebrando recordes de Ibope, Winter trabalha na emissora Record, constituindo o elenco da novela “Reis” como Aitofel, conselheiro do rei Davi. Outras novelas da emissora que contaram com a participação do ator foram "Apocalipse" (2017), "Jesus" (2018) e "A Terra Prometida" (2016).

Sobre o assunto Novela Pantanal: que horas começa hoje (11/05), resumo e onde assistir

Jade Picon fora da novela? Sindicato dos artistas se manifesta sobre caso

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pantanal: Marcos Winter, o "Jove" original, não tem redes sociais

Em entrevista à revista Quem, em 2019, quando retornou à Globo após seis anos para atuar em "Segunda Chamada", na qual retratou Alberto, Winter declarou não gostar das redes sociais. Explicando sua ausência das plataformas, disse: “Minha palavra é muito pesada, meus amigos acham que estaria preso ou morto se tivesse rede social.”

O ator disse na entrevista que não precisa da “exposição” que as mídias digitais exigem, e que não se sente confortável nelas, mas que não queria ofender ninguém com suas declarações. Winter, que integrou o elenco de outras novelas da Globo, como "Flor do Caribe" (2013) e "Fera Ferida" (1995).

Em 2010, há 12 anos, Winter falou sobre seus problemas financeiros em outra entrevista à Quem. Afirmou não estar conseguindo pagar as contas, e ter tido que vender sua casa no bairro carioca de Vargem Grande para quitar as dívidas, além de ter declarado que nem a pensão da filha, Ana Clara Winter, podia pagar no momento.

Marcos Winter já trabalhou no cinema, na televisão e no teatro, acumulando trabalhos artísticos em 34 anos de carreira. Já foi casado com Paloma Duarte, neta de Lima Duarte, de 1997 a 2003, com quem teve sua filha Ana Clara.



Tags