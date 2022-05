Morre pai de Linn da Quebrada meses após reencontro com a filha

Na madrugada desta quarta-feira, 11 de maio, morreu Lino, pai de Linn da Quebrada. A informação foi confirmada pela assessoria da artista.

Em janeiro, antes de entrar no Big Brother Brasil 22, Lina contou através das redes sociais que havia reencontrado o pai após anos sem contato.

Sobre o assunto Séries da Marvel que saíram da Netflix chegam ao Disney+ em junho

Integrante do Black Eyed Peas é cego? Entenda o caso

Pantanal: saiba como está Marcos Winter, o "Jove" original

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com vocês, Lina e Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consiga me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano todo para nós desatarmos", celebrou.

A publicação teve uma foto e um vídeo dos dois, onde o pai da artista brincou: "Ainda não entendi, até hoje, como você se transformou de água para o vinho". "Esse é o mistério. Te amo, pai", respondeu Lina. Em seguida, ele retribuiu: "Eu também, filha. Que Deus te abençoe e proteja, hoje, amanhã e sempre".

Confira a publicação:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.