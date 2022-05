Gratuito: Artistas pernambucanos realizam oficina de artes visuais em Fortaleza

O que você levaria na mochila em uma viagem para outro mundo? Esse é o questionamento que guia a "Oficina dos Desejos e a Mochila do Fim do Mundo - Um Manifesto à Existência e à Liberdade", que acontece entre os dias 20 e 28 de maio em Fortaleza.

A partir das reflexões que surgem com a pergunta, os participantes irão utilizar textos, músicas, vídeos e relatos para a produção de um livro. A obra final fará parte da exposição "Resistência Vaga-Lume", com lançamento na Imagem Brasil Galeria no dia 28 deste mês.

A oficina contempla quatro encontros, sendo dois remotos e dois presenciais, além de uma oficina guiada à mostra “Resistência Vaga-Lume”. As atividades serão mediadas pelos artistas pernambucanos Carol Melo, Christina Schug, Eduardo Queiroga, Keila Vieira e Mateus Sá. Os interessados não precisam ter conhecimentos prévios, mas necessitam dispor de celular, tablet ou computador com acesso à internet para participação nas reuniões remotas.

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas seguem até sexta-feira, 13, realizadas por meio de formulário online. No total, serão selecionados 20 participantes, que serão divulgados no sábado, 14.

Exposição "Resistência Vaga-Lume"

O grupo ainda apresenta a exposição "Resistência Vaga-Lume" a partir do dia 28 de maio, na Imagem Brasil Galeria, localizada no bairro Aldeota. Com curadoria de Mateus Sá e Eduardo Queiroga, a mostra reúne obras de 11 artistas que perpassam diferentes ideias de resistência.

Com inspiração do livro "A Sobrevivência dos Vaga-Lumes", do filósofo francês Georges Didi-Huberman, a mostra foi realizada pela primeira vez em Recife, no ano de 2019. Entretanto, novas peças integram a montagem na capital cearense.

Confira o cronograma da oficina:

Sexta, 20 de maio

- Encontro remoto via Zoom, das 19h às 22 horas



Sábado, 21 de maio

- Encontro remoto via Zoom, das 14h às 17 horas



Sexta, 27 de maio

- Encontro presencial, das 18h às 21 horas

Onde: Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707 – Aldeota)



Sábado, 28 de maio

- Visita guiada à exposição "Resistência Vaga-Lume", às 10h30min

Onde: Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707 – Aldeota)

Sábado, 28 de maio

- Encontro presencial, das 14h às 16h30min

Onde: Imagem Brasil Galeria (Rua Rocha Lima, 1707, Aldeota)

Oficina dos Desejos e a Mochila do Fim do Mundo - Um Manifesto à Existência e à Liberdade

Quando: 20 a 28 de maio

Onde: Encontros remotos via Zoom e presenciais na Imagem Galeria Brasil (Rua Rocha Lima, 1707, Aldeota)

Mais informações: Instagram

Inscrições são realizadas por meio de formulário.

Dúvidas podem ser encaminhadas pro e-mail: [email protected].



