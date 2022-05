Biquini Cavadão e Paralamas do Sucesso fazem show em Sobral

As bandas integram a programação de celebração aos 249 anos do município. Informação foi divulgada pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes

A comemoração dos 249 anos de Sobral terá duas atrações nacionais: Biquini Cavadão e Os Paralamas do Sucesso. A notícia foi compartilhada pelo prefeito Ivo Gomes em publicação do Twitter na segunda-feira, 9.

Paralamas do Sucesso e Biquini Cavadão juntos e misturados. Um super show pra celebrar os 249 anos de Sobral. Vejo vcs lá! — Ivo Gomes (@FalaIvo) May 9, 2022

"Paralamas do Sucesso e Biquini Cavadão juntos e misturados. Um super show", escreveu na rede social. O evento acontece no dia 4 de julho e demais detalhes ainda serão divulgados. No ano de 2021, o aniversário do município foi realizado em formato virtual, com sorteio de brindes.

Os grupos ainda se apresentam em Fortaleza no Festival I'Music Fortaleza, que será realizado no dia 2 julho no Iguatemi Bosque. O valor dos ingressos varia entre R$ 150 e R$ 300. As vendas estão disponíveis na loja I’Music, localizada no piso térreo do shopping.

