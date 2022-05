Academia do Riso abre inscrições para curso de palhaçaria

A Academia do Riso, escola de palhaçaria pioneira no Ceará, abre as inscrições para o curso de palhaçaria. O projeto acontece em parceria com o Theatro José de Alencar e as matriculas seguem até dia 8 de junho, em formulário online.

Após dois anos sem aulas presenciais, por conta da pandemia de Covid-19, o curso retorna em junho, com duração de seis meses. A Academia abrirá duas turmas simultâneas, às quartas e sextas-feiras, com opções de turnos à tarde e à noite. Para se inscrever é necessário pagar uma taxa de R$65. Já a mensalidade custa R$90.

Fundada em 2017, a Academia do Riso é a primeira escola extensiva de palhaçaria do Norte-Nordeste e se tornou referência em formação em palhaçaria no estado do Ceará. O projeto é uma produção do Coletivo Paralelo, grupo teatral que desenvolve formação e produção de espetáculos, cursos e oficinas com foco na linguagem do palhaço, no teatro, na música e no audiovisual.

Neto Holanda, idealizador, coordenador e professor da Academia do Riso, ressalta a importância da palhaçaria. "É sempre uma questão de visão, de enxergar a palhaçaria não só como simples meio de entretenimento, mas também como área de conhecimento a ser desenvolvida, com todos os ganhos que isso poderia acarretar em qualidade de vida, autoconhecimento, relações humanas mais equilibradas, baseadas na escuta do outro e na coletividade", diz.

Inscrições Curso de Palhaçaria - Academia do Riso

Quando: inscrições de 10 de maio a 8 de junho de 2022, e aulas de 8 de junho a 7 de dezembro (às quartas e sextas, nos turnos de 14h30min às 17 horas e 18h30min às 21 horas)

Onde: sala de dança do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Inscrições: clique aqui

Informações: (85) 99921-7105 (WhatsApp)

Quanto: R$65 (Inscrição) R$90 (Mensalidade)

