I’Music Fortaleza em julho: com Seu Jorge e Vanessa da Mata, veja atrações

O Festival I’Music, que acontece em julho deste ano no Iguatemi Bosque, traz nomes como Paralamas do Sucesso, Frejat, Biquini Cavadão, Seu Jorge, Alexandre Pires, Vanessa da Mata e Jorge Ben Jor

O Festival I’Music ganha uma nova edição em julho deste ano. Durante três dias de evento, vários nomes do rock nacional e da MPB se apresentarão no Iguatemi Bosque com o objetivo de abrir o calendário de férias de Fortaleza.

A atração principal da sexta-feira, 1º de julho, ainda não foi divulgada, mas muitos artistas foram confirmados para o fim de semana. No sábado, 2, haverá Paralamas do Sucesso, Frejat, Biquini Cavadão e um show especial de Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos.

Já no domingo, as atrações serão: Jorge Ben Jor e Vanessa da Mata, além de Alexandre Pires e Seu Jorge com uma apresentação da turnê “Irmãos”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O valor dos ingressos varia entre R$150, a meia-entrada, e R$300. As vendas estarão disponíveis a partir deste domingo, 2 de abril, na loja I’Music, no piso térreo do shopping Iguatemi.

Também haverá uma ação promocional: a cada R$100 em compras nas lojas do Iguatemi Bosque e do Iguatemi Bostque Digital, os clientes poderão pagar mais R$90 e garantir o acesso a um dia de evento.

Festival I’Music

sexta-feira, 1º de julho

- Atração ainda não divulgada

sábado, 2 de julho

- Paralamas do Sucesso

- Biquini Cavadão

- Frejat

- Marcelo Bonfá e Dado Villa Lobos

domingo, 3 de julho

- Vanessa da Mata

- Jorge Ben Jor

- Alexandre Pires e Seu Jorge

Festival I’Music

Quando: 1º, 2 e 3 de julho

Ingressos: R$150 (meia-entrada) e R$300 (inteira); vendas na Loja I’Music, no piso térreo do Iguatemi

Onde: no Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)



Tags