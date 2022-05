Mundo Bita realiza show em Fortaleza no próximo domingo, 15

O espetáculo "Dentro do Mundo Lá Fora" incentiva brincadeiras ao ar livre e a amizade entre as crianças

Mundo Bita está de volta em Fortaleza. No próximo domingo, 15 de maio, Bita, Flora, Lila, Dan e Tito apresentarão o show “Dentro do Mundo Lá Fora” no Teatro RioMar Fortaleza, às 17h30min.

O espetáculo incentiva às brincadeiras ao ar livre e a amizade entre as crianças, além da importância de seguir as medidas sanitárias que foram implementadas pelos órgãos de saúde durante a pandemia.



Para o repertório da apresentação, o grupo selecionou músicas escolhidas pelo próprio público através das redes sociais. Ao todo serão 19 canções.

Os ingressos podem ser comprados online ou na bilheteria do Teatro. Os valores variam de R$ 60 a R$ 120, dependendo do setor escolhido na plateia.

Mundo Bita – Dentro do Mundo Lá Fora

Quando: domingo, 15, às 17h30min

Onde: Teatro RioMar (rua Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Classificação indicativa: Livre

Quanto: R$80 (plateia alta), R$100 (plateia baixa B) e R$120 (plateia baixa A). Preços de inteira. À venda na bilheteria do teatro e no site Uhuu



