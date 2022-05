"Avatar 2" ganha primeiro trailer, que destaca visuais de Pandora; assista

"Avatar: O Caminho das Águas" está cada vez mais próximo de sua estreia e o longa-metragem dirigido por James Cameron ganhou o primeiro trailer nesta segunda-feira, 9. A aventura vem ganhando informações e mais divulgações ao longo dos meses. No mês passado, a Disney revelou novas imagens e o trailer do longa no evento CinemaCon, que aconteceu no Caesars Palace, em Las Vegas, com os convidados supostamente recebendo óculos 3D para a visualização.

Após quase 13 anos do lançamento do primeiro filme, o diretor James Cameron retorna para dirigir a sequência que ganhou seu título oficial nesta semana, intitulada “Avatar: The Way of Water” ("O caminho das águas"). O longa seguirá a família Sully enquanto eles lutam para se manterem vivos.

Segundo o site "AdoroCinema", o filme estreará no cinema no dia 15 de dezembro de 2022. O grande público poderá conferir o trailer na semana que vem, no dia 6 de maio, juntamente com o lançamento do longa “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, da Marvel.

A sequência é estrelada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Giovanni Ribisi, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh, Edie Falco, Cliff Curtis e Jemaine Clement.

Além da versão remasterizada do primeiro filme, que estará nos cinemas no dia 23 de setembro, e a sequência que chegam este ano, a Disney e o diretor James Cameron também confirmaram que a saga terá continuidade com outros três filmes, que serão respectivamente lançados em 2024, 2026 e 2028.

O primeiro filme da sequência "Avatar" foi uma grande inovação tecnológica na indústria cinematográfica e faturou mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria. O longa ocupou a posição de maior arrecadação da história do cinema por 10 anos, até ser desbancado por “Vingadores: Ultimato”.

Veja trailer:

