Arctic Monkeys anuncia turnê em três cidades no Brasil em novembro

A banda de rock Arctic Monkeys anunciou três shows no Brasil, que acontecem em novembro. O grupo participará do festival "Primavera Sound", em São Paulo

O Arctic Monkeys anunciou que fará três shows no Brasil em novembro. A banda de rock inglesa passará por Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

“Temos o prazer de anunciar nossos principais shows e aparições em festivais na América do Sul em novembro”, escreveu em publicação nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo participará do festival Primavera Sound, na capital paulista, e dividirá o palco com outros grandes nomes, como Gal Costa, Interpol, Bjork, Beach House e Mitski.

Os ingressos do evento de São Paulo já estão disponíveis no site Eventim. Já a venda de entradas para os shows do Rio de Janeiro e Curitiba estará aberta em breve.

O último álbum de estúdio do Arctic Monkeys foi “Tranquility Base Hotel and Casino”, lançado em 2018. O disco contém músicas como “Star Treatment”, “American Sports” e “Golden Trunks”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui[

Sobre o assunto Wesley Safadão lança álbum produzido por DJ Ivis, preso por agressão

K-pop: Blackpink fará comeback em junho, afirma site

Com Don L, Björk e Lorde, Primavera Sound São Paulo anuncia atrações

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui.

Tags