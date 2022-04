Marvel: Músico porto-riquenho Bad Bunny será 'El Muerto' em filme

O músico porto-riquenho Bad Bunny interpretará "El Muerto", tornando-se o primeiro latino a atuar em um filme de super-heróis não animado da Marvel, anunciou a Sony Pictures na noite de segunda-feira, no início da convenção CinemaCon, em Las Vegas.

"Dar vida a El Muerto é simplesmente incrível", disse no evento dos proprietários das salas de cinema o astro do reggaeton, cujo nome de registro é Benito Antonio Martínez Ocasio.

O filme com o cantor de 28 anos deve estrear em janeiro de 2024. No entanto, seus fãs poderão assistir a seu trabalho na telona este ano em "Bullet Train", filme de ação protagonizado por Brad Pitt e baseado em um romance japonês.

As primeiras imagens apresentadas na abertura da CinemaCon mostram Pitt interpretando um pistoleiro que caminha pelas ruas iluminadas de Tóquio antes de enfrentar o superastro da música urbana no vagão de um trem.

Juan-Carlos Estrada Sanchez, do universo Homem-Aranha, é um praticante de luta livre que recebe uma máscara e os poderes de El Muerto (Foto: divulgação)



"Não é minha primeira briga", brincou Bad Bunny, fã da luta livre, que também já se aventurou no quadrilátero. "El Muerto" é um spin-off do universo de "Homem-Aranha", cujas sequências foram destaque no primeiro dia da CinemaCon, que atrai anualmente os executivos de Hollywood e apresenta prévias exclusivas e astros da meca do cinema.

Depois de uma edição morna em agosto de 2021 por causa da pandemia, o evento está de volta ao seu formato fastuoso em tempos em que as bilheterias tentam se recuperar das interrupções provocadas pela covid-19 e que a gigante do streaming Netflix anunciou sua primeira diminuição de assinantes em mais de uma década.

As salas de cinema reviveram graças a sucessos como "Homem-Aranha: Sem volta para casa", a recente superprodução da Sony que, com 1,9 bilhão de dólares de arrecadação mundial, tornou-se o terceiro maior sucesso de bilheteria dos Estados Unidos de todos os tempos. No início da convenção também foram confirmadas as sequências de "Os caça-fantasma" e "Venom".

A nova edição da CinemaCon conta este ano com a presença de astros do cinema como Robert De Niro, Rachel McAdams e o diretor David Cronenberg, diferentemente do ano passado, quando a covid-19 afugentou os astros e viu o estúdios de Hollywood privilegiar as plataformas de streaming sobre as salas de cinema para lançar suas produções.

