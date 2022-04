K-pop: nova música de Psy, "That That" terá participação de Suga, do BTS

"That That", música que marca o primeiro comeback de Psy depois de cinco anos, será lançada nesta sexta-feira, 29 de abril

Depois de cinco anos sem novos lançamentos musicais, o rapper Psy, que ficou conhecido internacionalmente por “Gangnam Style”, prometeu um novo hit nesta sexta-feira, 29 de abril.

A canção, intitulada “That That”, terá participação de Suga, do grupo de k-pop, BTS. Single será divulgado junto com o álbum “PSY 9th”, que terá doze faixas e estará disponível em todas as plataformas de streaming.

“Nós temos um ditado na indústria do k-pop, que é: se a música tiver que ser um hit, ela será feita em um instante. Foi um ‘instante’ que eu não experienciava há um longo tempo. Eu escrevi minha parte e enviei ao Suga e, como um jogo de tênis, nós fomos e voltamos com tranquilidade”, disse o rapper em vídeo.

Em conteúdos de divulgação, Suga falou sobre o processo de produção de “That That”: “Para ser sincero, eu nunca tinha ficado tão próximo de alguém com quem eu colaborei. É porque normalmente eu não sou o tipo que se encontra com os colaboradores pessoalmente. Mas Psy queria me ver pessoalmente. Eu, de verdade, não experava dançar com o PSY. Eu achei que eu só escreveria a música”, disse.

PSY, que já tem mais de duas décadas de carreira, bateu recordes em 2012 por causa de “Gangnam Style”. O clipe se tornou o primeiro vídeo a alcançar um bilhão de visualizações no Youtube.

Um dos responsáveis pela popularização do k-pop fora da Coreia do Sul, ele passou os últimos anos focando em sua carreira como empresário. Sua agência de entretenimento, P Nation, tem contratos com artistas famosos, como Jessi, Hyuna e Dawn.



