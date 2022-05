DJ e cantora paulista Badsista se apresenta em Fortaleza nesta sexta-feira

A DJ já desenvolveu trabalhos com artistas como Jaloo, Lei Di Dai e Jup do Bairro, e foi produtora do álbum de estreia de Linn da Quebrada

A DJ, produtora e cantora paulistana Badsista chega a Fortaleza para agitar a noite da cena eletrônica em um show com a força de seu álbum de estreia, “Gueto Elegance”. A artista se apresenta no evento Atrita junto com os DJs Ruthlovi, Ryanbnog, Tuusmyr, Chorumelas e Perigo, com comando da cantora cearense Angel History. As atrações subirão ao palco a partir das 22 horas na Kingston.085, na Praia de Iracema. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Shotgun.

Com o disco, Badsista - nome artístico de Rafaela Andrade - busca destacar a música das periferias de São Paulo “entre tinturas do pop e da Club Music Internacional”. “Gueto Elegance” destaca também o início da nova fase de sua carreira, com seu retorno para os vocais depois de anos voltados para os bastidores da produção musical.

A DJ já desenvolveu trabalhos com artistas como Jaloo, Lei Di Dai, Linn da Quebrada (sendo produtora de “Pajubá”, seu álbum de estreia) e Jup do Bairro. Em seus sets, já fez pontes entre música eletrônica, funk e reggae

O repertório será voltado para músicas eletrônicas - com as principais canções de sua carreira - e versões remix do seu álbum. Faixas desenvolvidas com outras cantoras também serão apresentadas. Badsista chega a Fortaleza depois de apresentações em outros locais, como a Colômbia - seu primeiro show no país -, e agora inclui sua nova fase.

Aliás, uma nova “velha” fase, por sinal. A saudade de cantar acompanhava a artista há bastante tempo: “Era algo que sempre andou junto comigo. Eu aprendi a tocar violão, até tentava colocar minhas primas para cantar, mas ninguém queria. Aí, acabou que eu mesmo cantava, e então já cheguei a cantar em bandas de rock e depois em barzinhos”, comenta.

Ao longo dessa experiência, em determinado momento passou a atuar mais nos bastidores e, assim, tornou-se DJ. Agora, destaca a felicidade de cantar novamente em seus próprios trabalhos: “Para mim, foi muito legal ter encontrado esse lugar de ‘posso voltar a cantar e a escrever’. Eu fiz alguns shows só do álbum em São Paulo nas últimas semanas e têm sido ótimo cantar nesses shows. A Venus, tecladista, até falou que a cada apresentação eu explorava um pouco mais da minha própria música, e acho que é isso”.

Nesse sentido, a cantora comenta também sobre como tem “redescoberto” formas de viver recentemente. O trabalho, na sua visão, tem sido um “grande agente de mudanças” que leva a essa nova fase de sua carreira, que já foi bastante marcada também pelas parcerias com nomes importantes da cena musical.

Jaloo, Lei Di Dai, Jup do Bairro e Linn da Quebrada estão nessa trajetória e, para Badsista, essas colaborações foram um “grande ponto de mudança” não só para a produtora enquanto artista, mas também para a própria Rafaela Andrade. “Parece que eu me senti mais segura de ser eu mesma. Antes, eu me sentia diferente nos lugares que transitava, não me sentia totalmente parte das coisas, e com elas (como Linn e Jup do Bairro) eu descobri que esse lugar de segurança nunca vai existir se nós mesmas não o construirmos”, declara.

Atrita Convida Badsista

Quando: sexta-feira, 6 de maio, a partir das 22 horas

Onde: Kingston 085 (rua José Avelino, 508 - Centro)

Quanto: R$40; ingressos à venda na plataforma Shotgun

Mais informações: @atr1ta no Instagram



