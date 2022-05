Um ano sem Paulo Gustavo: onde ver filmes e séries do humorista

Há um ano, o Brasil recebia a notícia da morte de Paulo Gustavo. O humorista, que sempre tirou risos do público, uniu o País num luto coletivo a partir no dia 4 de maio de 2021, em decorrência da Covid-19. Apesar de ter sido uma das vítimas da pandemia, também foi responsável por mostrar a importância da arte em tempos turbulentos.

"Tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Primeiro, vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor salva, transforma, alivia, cura e traz esperança para a vida", declarou em especial de fim de ano da TV Globo, em 2020. "Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, a cultura em geral que nos ajudou a seguir em frente tornando tudo um pouquinho mais leve", ressaltou.

Entre as homenagens feitas após a morte do ator, Tatá Werneck destacou que era preciso seguir em diálogo com as obras de Paulo. "Falem sobre o Paulo. Contém histórias. Vejam os filmes. Ele vai amar. Aplaudam. Aplaudam de pé esse grande homem! Gritem bravo! Façam uma homenagem a Paulo Gustavo em suas casas. Aplaudam de pé esse grande artista", declarou através das redes sociais.

Entre as escolas de samba que desfilaram no carnaval deste ano, realizado em abril, no Rio de Janeiro, a São Clemente escolheu a vida do ator como enredo. A escola retratou a infância e juventude em Niterói, quando era entregador de quentinhas da mãe, sua formação na Casa de Artes de Laranjeiras, o sucesso do filme "Minha mãe é uma peça", o casamento com Thales Bretas e o nascimento dos filhos Gael e Romeu.

O legado de Paulo Gustavo continua vivo. Apesar da morte precoce aos 42 anos, o ator fica na história do País com seus personagens marcantes. Para relembrar a carreira do artista, o Vida&Arte preparou uma seleção com suas principais obras. Confira:

"Minha Mãe é Uma Peça"

A franquia "Minha Mãe é Uma Peça" foi um dos maiores sucessos da carreira de Paulo Gustavo. Ao todo foram três filmes lançados em 2013, 2016 e 2019, narrando a história de Dona Hermínia, personagem inspirada na própria mãe do humorista, Déa Lúcia. Hermínia é uma dona de casa de meia idade, divorciada do marido e não larga o pé dos filhos. Até que ela descobre que eles a acham uma chata. Indignada com a ingratidão, ela vai embora de casa sem avisar para onde está indo.

Disponível em: Globoplay, Telecine, Now, Google Play, Apple TV

Minha Vida em Marte (2018)

Fernanda (Mônica Martelli) e Tom (Marcos Palmeira) estão passando por uma crise no casamento. Até que Aníbal (Paulo Gustavo), parceiro inseparável de Fernanda, se envolve na história para ajudar a salvar ou por um fim no relacionamento.

Disponível em: Telecine, Globoplay, Google Play, Looke e Apple TV

Vai Que Cola: O Filme (2015)

Valdomiro Lacerda (Paulo Gustavo) dá um golpe e, para fugir da polícia, acaba se escondendo na pensão de Dona Jô, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Seu ex-sócio tem um plano para Valdo recuperar sua cobertura de frente para o mar no Leblon. Mas a turma do subúrbio vai junto e apronta muita confusão no bairro mais caro do Brasil.

Disponível em: Telecine e Globoplay

Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou! (2014)

Fernanda (Mônica Martelli), de 36 anos, trabalha organizando casamentos, mas é solteira. Até que ela decide ir atrás de um grande amor e reserva maior parte do seu tempo à procura do par perfeito. Para isso ela vai contar com a ajuda de seu sócio, Aníbal (Paulo Gustavo).

Disponível em: Telecine e Globoplay

Paulo Gustavo na Estrada (2014)

O documentário acompanha os bastidores da turnê teatral de Paulo Gustavo. O ator passou pelo Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, além de ter um episódio especial em Nova York.

Disponível em: Globoplay, Now, Vivo Play

220 Volts

O programa é uma mistura de stand-up comedy, entrevistas e quadros humorísticos. Paulo vai às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre diferentes temas, e também interpreta diferentes papéis em esquetes com muito bom humor.

Disponível em: Globoplay

