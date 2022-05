Sex Pistols reeditará 'God Save The Queen' antes do jubileu de Elizabeth II

A reedição da A&M será limitada a 1.977 cópias com a música "No Feeling" no lado B

"God Save The Queen", o single que lançou o grupo Sex Pistols e provocou um enorme escândalo em 1977, será reeditado em vinil em 27 de maio, pouco antes das celebrações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II, anunciou a banda nesta terça-feira, 3.

"Um dos discos de vinil mais procurados da história volta às prateleiras", indicou a banda de punk-rock britânica em seu perfil no Twitter, anunciando a reedição de um número limitado de cópias.

One of the most sought after vinyl records in history returns to the shelves. Get your hands on a repress of both the A&M & Virgin God Save The Queen 7” vinyl, limited copies available of each.



Pre-order now https://t.co/810L80zRbk pic.twitter.com/UNbK2RlSoc

Originalmente lançada em 27 de maio de 1977, a música retira o seu nome do hino nacional britânico e coincidiu com o jubileu de prata da monarca, quando celebrava 25 anos de reinado. A canção, no entanto, tem uma letra bastante crítica com a monarquia britânica, comparando-a com um "regime fascista", e afirma que a rainha "não é um ser humano". Na época de seu lançamento, a música foi proibida de tocar na rádio e na televisão públicas para evitar ofender a monarca e seus partidários.

Na época, a gravadora A&M destruiu 25.000 cópias do disco, que chegou ao segundo lugar nas paradas de mais vendidos do Reino Unido. Nesta ocasião, a reedição da A&M será limitada a 1.977 cópias com a música "No Feeling" no lado B.

Também está prevista a reedição de um segundo vinil, sob o selo Virgin, no qual aparece a famosa ilustração de Jamie Reid do rosto de Elizabeth II. O lado B desse relançamento incluirá a canção "Did You No Wrong".

Os dois singles vão estar à venda em 27 de maio, poucos dias antes das comemorações do jubileu de platina de Elizabeth II, entre 2 e 5 de junho, que, aos 96 anos, chega a 70 anos de reinado.

