Met Gala 2022: Anitta e Megan Thee Stallion vão de ônibus ao evento

Vídeo da brasileira em ônibus com a rapper Megan Thee Stallion no caminho para o baile, que ocorreu nesta segunda-feira, 2, viralizou

Convidadas da edição do Met Gala 2022, um dos eventos mais elegantes e exclusivos do universo da moda, a brasileira Anitta e a rapper estadunidense Megan Thee Stallion foram ao evento juntas — e em um ônibus. Registros das duas no veículo e já trajadas com os vestidos de gala viralizaram nas redes sociais.

Anitta e Megan Thee Stallion no busão a caminho do #MetGala! Esse é o tweet. pic.twitter.com/TZgIgHVXar — Tracklist (@tracklist) May 2, 2022

Tanto Anitta quanto Megan foram ao evento como representantes da marca Moschino, assinada pelo estilista Jeremy Scott. O modelo exclusivo da brasileira, que foi acompanhada do criativo, se destaca pelo tecido de cetim duchese roxo e pelos cordões de pérolas.

Esta foi a segunda vez de Anitta no célebre evento. Em 2021, a cantora foi convidada do baile como representante do estilista de sapatos brasileiro Alexandre Birman.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta (@anitta)

Promovido anualmente para angariar fundos para o Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, o Met Gala de 2022 teve como conceito "Na América: uma antologia na moda" e as pessoas convidadas tiveram que se inspirar na chamada "era dourada" da história dos Estados Unidos, período que compreende de 1870 a 1900.

