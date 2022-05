Fora da Globo, Chico Pinheiro cogita virar motorista de aplicativo

“Eu adoraria rodar pela cidade, cada hora pegar uma pessoa que eu não sei para onde vai e ouvir a história dela”. A frase dita por Chico Pinheiro revela uma de suas ideias para projetos futuros após sua saída da TV Globo. Ex-apresentador do telejornal “Bom dia, Brasil”, o jornalista ficou 32 anos na empresa e agora traça outros planos para sua vida profissional, como a possibilidade de virar motorista de aplicativo.

“Posso virar ‘Uber’. Pegar o meu carro e virar ‘Uber’ ou motorista de outro aplicativo, mas teria que ter um patrocínio, porque esse negócio da Uber de tratar motorista como empreendedor sem as condições mínimas, não dá. Mas eu adoraria rodar pela cidade, cada hora pegar uma pessoa que eu não sei para onde vai e ouvir a história dela. Adoro dirigir, adoro ouvir histórias e adoro rodar pela cidade”, disse em entrevista para a jornalista Cristina Padiglione, do F5.

Nesse caminho, Chico também pensou na ideia de registrar em um “diário de bordo” as histórias que ouvisse dos passageiros e contá-las de forma anônima, sem identificar seus autores. Durante a conversa com Padiglione, Chico comentou sobre outras ideias que tem em mente para o seu futuro, ainda que não tenha planos já traçados.

Realizar uma releitura do “Sarau” - programa musical comandado por Chico na GloboNews - seria uma alternativa. Outro rumo seria voltar a atuar como “professor de media training” para políticos e empresários. Apesar disso, ele não pretende trabalhar com campanha política.

Entretanto, destaca que irá “se envolver com alguma bandeira para lutar, com a arma da caneta, pela civilização e contra a barbárie” caso seja necessário. “Eu não estou a serviço de candidatos, mas da democracia. Na minha opinião, o golpe está sendo dado, mas não é mais com tanque nas ruas, e, sim, com a desmoralização das instituições”, reforça.

Chico Pinheiro deixou a TV Globo no fim de abril depois de 32 anos de trabalho na emissora. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado interno na empresa assinado pelo diretor geral de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel. Desde 2011, Chico apresentava o "Bom dia, Brasil" e ficou conhecido pelo bordão "Graças a Deus, hoje é sexta-feira".

