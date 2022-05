Burger King confirma que sanduíche Whopper Costela não tem costela

Internautas acusam a rede de propaganda enganosa. Em nota, o Burguer King afirma que comunicou a composição do sanduíche com clareza

Após polêmica com a rede de fast food Mc Donald's, a empresa Burger King também se tornou alvo de denúncias por clientes. Internautas afirmam que a propaganda do sanduíche Whopper Costela é enganosa, visto que não tem costela na lista de ingredientes. Em nota, o Burger King admite que o hambúrguer é feito com paleta suína e leva "aroma natural de costela".

A rede afirma que, desde o lançamento do produto, sempre "comunicou com clareza em todos seus materiais de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche", e pontua que a transparência é "um valor fundamental e inegociável". No site do Burger King, a descrição informa que o prato é feito com "hambúrguer de carne de porco com aquele aroma inconfundível de costelinha".

No comercial do produto, lançado em dezembro de 2021, a propaganda menciona "carne grelhada no fogo, sabor costela suína e as imbatíveis onion rings". Os ingredientes aparecem em letras miúdas no fim do anúncio.

No comunicado divulgado na última quinta-feira, 28, a empresa reforça que o produto é livre de corantes e aromatizantes. O Burger King ainda pontuou que todas as informações da composição podem ser vistas nas peças publicitárias, cardápios e demais materiais de divulgação. O Conar (Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária) e o Procon-SP ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

