Chico Pinheiro deixa a TV Globo após 32 anos de trabalho na emissora. A notícia foi divulgada através de um comunicado interno na empresa assinado pelo diretor geral de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel. Desde 2011, Chico apresentava o "Bom dia, Brasil" e ficou conhecido pelo bordão "Graças a Deus, hoje é sexta-feira".

De acordo com Kamel, o jornalista deixou a emissora em "comum acordo". "Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, em comum acordo com a emissora, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado", explicou.

Sobre o assunto Ressurgimento dos cinemas nos EUA pode beneficiar Netflix, diz executivo

Com mais de 300 obras, exposição "Sempre Fomos Modernos" estreia no Mauc

Novo filme da franquia "Jogos Vorazes" ganha data de lançamento

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas 'boa gente' com quem já compartilhamos histórias e experiências", completou.

Nascido no Rio Grande do Sul, Chico se mudou ainda bebê para Minas Gerais. Chegou a cursar quatro anos de engenharia, mas desistiu e se formou em jornalismo na PUC-MG em 1976. Durante o período de estudos, trabalhou no Diário de Minas e no Jornal do Brasil. Em 1977, passou a trabalhar na Globo Minas como chefe de reportagem. Depois, foi para Navarra, na Espanha, fazer uma pós-graduação e ao voltar tornou-se repórter em Belo Horizonte do Jornal Nacional.

Em 1986, mudou-se para São Paulo e se tornou apresentador do Jornal da Band, onde foi premiado pela cobertura do impeachment de Fernando Collor. Em 1996, retornou à Globo como apresentador do Bom dia São Paulo, com participação no Bom dia Brasil, e os plantões na bancada do JN. Em 2011, passou a morar no Rio de Janeiro para apresentar o "Bom Dia, Brasil".

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags