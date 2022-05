Amazon Prime aumenta preço da assinatura; veja os novos valores

O Amazon Prime anunciou aumento da mensalidade do serviço da empresa, que inclui streaming audiovisual. A taxa passará de R$ 9,90 para R$ 14,90, enquanto o plano anual de R$ 89 deve aumentar para R$ 119. Os novos valores serão considerados a partir de 20 de maio para todos os novos clientes que assinarem a partir da data.

Quem já é assinante terá o valor mudado a partir de 24 de junho, na data de sua próxima renovação de assinatura mensal ou anual. A empresa informou que os novos clientes que assinarem o plano anual e os membros mensais que mudarem para o anual até o dia 19 de maio pagarão o preço atual de R$ 89.

O Amazon Prime Video divulgou que mais de 30 títulos estarão disponíveis em seu catálogo a partir de maio. Uma das novidades é o filme brasileiro “Tarsilinha”, dirigido por Celia Catunda e Kiko Mistrorigo.

Longa-metragem é inspirado na obra e na trajetória da artista Tarsila do Amaral (1886 - 1973), uma das principais precursoras da primeira fase do modernismo brasileiro.

Tarsilinha é uma menina de oito anos que embarca em uma jornada para recuperar a memória de sua mãe. A partir disso, a garota precisa encontrar os objetos que foram roubados da caixa de lembranças que pertence a ela.

A protagonista, então, vai enfrentar muitos de seus medos em busca da memória e da tentativa de voltar para casa em segurança. No caminho, forma novos amigos e mergulha no “Abaporu” (em referência à famosa obra de Tarsila do Amaral) para reencontrar as lembranças.

Haverá a estreia de “Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls”, que mostra a cantora Lizzo no processo de seleção de mulheres para participarem de sua turnê.

Uma produção original da Amazon será a série “Night Sky”. Irene e Franklin York encontram uma câmara enterrada no quintal. Quando o casal tenta descobrir mais sobre a situação, os dois são levados para um planeta estranho e deserto.

Ambos escondem a verdade, mas um jovem enigmático ameaçará a existência tranquila de Irene e Franklin, que percebem que a câmara tem um significado mais profundo do que imaginavam.

O público também poderá alugar e adquirir filmes que foram lançados recentemente nos cinemas. São eles: “Os Caras Malvados”, “Licorice Pizza”, “Agente das Sombras”, “Hot Summer Nights”, “Morbius”, “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”.

Amazon Prime Video em maio

05/05

- The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

- Tarsilinha

06/05

- The Wilds (temporada 2)

- Bosch: Legacy

- O Peso do Talento

12/05

- The Kids in the Hall

13/05

- Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls

- Cobweb

- Moonfall: Ameaça Lunar

15/05

- A Summer Romance

- Love at the Sea

- Love at the Shore

- Amor Conectado

- Amor de Verão

16/05

- Magnum P.I.

19/05

- Bang Bang Baby

20/05

- Night Sky

- Agulha no Palheiro Temporal

27/05

- Clarice

- Emergency

- Bestseller

- Hannibal (temporadas 1 a 3)

- The Contractor - Mercenário

31/05

- The Perfect Bride

Loja Prime Video

05/05

- Os Caras Malvados

- Licorice Pizza

11/05

- Agente das Sombras

- Hot Summer Nights

17/05

- Morbius

30/05

- Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore



