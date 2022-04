Disney Plus em maio: veja lançamentos de séries e filmes no streaming

O Disney Plus anunciou mais de 20 filmes e séries que chegarão ao seu catálogo em maio. Um dos lançamentos será "Obi-Wan Kenobi"

O Disney+ divulgou as produções que chegam ao seu catálogo em maio. Com mais de 20 novos conteúdos, um dos destaques é a minissérie “Obi-Wan Kenobi”, que dá continuidade ao universo de Star Wars.

História protagonizada por Ewan McGregor ocorrerá uma década depois dos acontecimentos de “Star Wars: A Vingança dos Sith” (2005) e antes de “Uma Nova Esperança” (1977).



O personagem sofre com a corrupção de seu melhor amigo e aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, que se converte ao lado obscuro e se torna Darth Vader. Obi-Wan Kenobi foi o responsável por treiná-lo, mas não sabia que ele viraria um vilão.

O conteúdo contará com o retorno de Hayden Christensen ao papel de Darth Vader. O elenco ainda será formado por Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

Um filme original será “Os Tênis Encantados”. El é um jovem que sonha em ser um futuro designer de tênis do Queens. Mas, enquanto não alcança seus sonhos, trabalha no estoque da loja de calçados de sua falecida mãe.

Ele esconde seu trabalho artístico da família por medo de como ela reagirá. A situação muda quando o protagonista conhece Kira King, a filha de uma lenda do basquete. Com o incentivo de sua amiga e de magia, começará a se desenvolver na profissão.

Outro conteúdo será “The Quest - A Missão”. Nesta série, uma competição imersiva leva oito adolescentes para o mundo fantástico de Everealm. No lugar, eles precisarão cumprir uma antiga profecia.

Disney+ em maio

04/05

- Disney Gallery: O Livro de Boba Fett

- Invasion Earth (temporada 1)

- Yukon: Plantão Veterinério (temporada 9)

06/05

- Amazonia Eterna

- O Lar das Crianças Peculiares

11/05

- The Quest: A Missão

- Marvel Studios: Avante

- PJ Masks: Heróis de Pijama (temporada 5)

- A Vida por um Fio (temporada 1)

- T.O.T.S.: Serviço de Entrega de Filhotes (temporada 2)

13/05

- Os Tênis Encantados

18/05

- Molly McGee e os Fantasmas (temporada 1)

- Gabby Duran: Babá de Aliens (temporada 1)

- Os Top Dez dos Anos 80 (temporada 1)

- Aprendendo com Disney Junior (temporada 2)

- Engenharia Fantástica (temporada 1)

20/05

- Tico e Teco: Defensores da Lei

- The Snale and the Whale

25/05

- Fim de Semana em Família

- Tal Sydney, Tal Max (temporada 1)

- Lacinhos da Minnie: Organizadora de Festas (temporada 1)

- Witness to Disaster (temporada 1)

- Austrália: Vida Selvagem (temporada 1)

27/05

- Obi-Wan Kenobi (episódios 1 e 2)

- Elcano e Magalhães: A Primeira Volta ao Mundo (filme)

- Bikes



